Le Royaume-Uni va envoyer des chars Challenger 2 en Ukraine, confirme le numéro 10 | Politique Nouvelles

La Grande-Bretagne doit envoyer des chars Challenger 2 en Ukraine pour renforcer l’effort de guerre contre les forces d’invasion russes.

Un soutien d’artillerie supplémentaire doit également être envoyé par le Royaume-Uni pour aider le gouvernement de Kyiv face à l’agression du Kremlin.

L’annonce intervient après que Sky News a révélé en exclusivité le Royaume-Uni envisageait de fournir à l’Ukraine des chars britanniques pour la première fois.

Explosions à Kyiv et Kharkiv en tant qu ‘«attaque massive» attendue – Dernière guerre en Ukraine

Suite à un appel entre Rishi Sunak et le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy samedi, un porte-parole du numéro 10 a déclaré: “Le Premier ministre a souligné l’ambition du Royaume-Uni d’intensifier notre soutien à l’Ukraine, notamment en fournissant des chars Challenger 2 et des systèmes d’artillerie supplémentaires.”

Le porte-parole a ajouté: “Le Premier ministre a souligné que lui et l’ensemble du gouvernement britannique travailleraient intensivement avec des partenaires internationaux pour fournir rapidement le type de soutien qui permettra à l’Ukraine de faire valoir son avantage, de gagner cette guerre et d’assurer une paix durable.”

M. Zelenskyy a tweeté: “Le soutien toujours fort du Royaume-Uni est désormais impénétrable et prêt à relever les défis. Lors d’une conversation avec le Premier ministre, j’ai remercié pour les décisions qui non seulement nous renforceront sur le champ de bataille, mais enverront également le bon signal à d’autres les partenaires.”

Le secrétaire à la Défense du parti travailliste, John Healey, a déclaré : « Les chars modernes sont essentiels aux efforts de l’Ukraine pour gagner sa bataille contre l’agression russe.

“Le gouvernement a le soutien le plus total des travaillistes pour l’assistance militaire à l’Ukraine.

“Mais les ministres doivent aller au-delà des annonces ponctuelles et établir un plan de soutien militaire, économique et diplomatique jusqu’en 2023 et au-delà.

“A l’approche du premier anniversaire de l’invasion russe, cela contribuera à rassurer les Ukrainiens sur le fait que la Grande-Bretagne les soutiendra aussi longtemps qu’il le faudra et signalera à Poutine que les choses vont empirer et non s’améliorer pour la Russie.”