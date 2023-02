Le Royaume-Uni va enquêter sur les avions qu’il pourrait envoyer en Ukraine

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Le secrétaire à la Défense doit enquêter sur les jets que le Royaume-Uni pourrait envoyer en Ukraine après que le président Zelensky a appelé des avions pour aider l’effort de guerre dans une adresse aux députés.

Avant l’arrivée du dirigeant ukrainien à Londres, Rishi Sunak a annoncé que la Grande-Bretagne formerait des pilotes de chasse.

Le n ° 10 a maintenant déclaré que Ben Wallace avait été «chargé d’enquêter sur les avions que nous pourrions envoyer (en Ukraine). Aucune décision n’a été prise à ce sujet. »

Downing Street a décrit leur approche comme “pluriannuelle” et a souligné qu’il faut actuellement 5 ans pour former un pilote au Royaume-Uni.

Le No 10 a également déclaré qu’il était en discussion avec d’autres alliés occidentaux au sujet de la fourniture d’avions de chasse.

Les premiers pilotes devraient arriver au Royaume-Uni au printemps.

Le président Zelensky a exhorté la Grande-Bretagne à envoyer des avions de combat en Ukraine pour se défendre contre l’invasion russe, avant une offensive russe attendue.

Dans un discours au parlement, le président ukrainien a remercié la Grande-Bretagne “d’avance pour les puissants avions anglais”, qu’il a demandé à plusieurs reprises dans le but de prendre l’avantage sur les forces de Vladimir Poutine dans le ciel.

S’adressant au Parlement après avoir rencontré M. Zelensky, le Premier ministre a déclaré que le Royaume-Uni devait assurer une “victoire militaire décisive” à l’Ukraine.

Le porte-parole officiel du Premier ministre a déclaré que les ministres souhaitaient que la formation des pilotes commence « dès que possible ». “Je pense que nous tenons à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour former ces pilotes le plus rapidement possible. Mais ce sont des équipements militaires complexes. Et comme vous le savez, la période de formation actuelle des pilotes britanniques est d’environ cinq ans.”

“Nous pensons qu’il est juste de fournir à la fois des équipements à court terme comme des chars Challenger, des canons supplémentaires, des capacités à plus longue portée qui peuvent aider à gagner la guerre maintenant, mais aussi de se tourner vers le moyen à long terme pour s’assurer que l’Ukraine dispose de toutes les capacités possibles. cela demande.”

Il a ajouté: “Le Premier ministre a chargé le secrétaire à la Défense d’enquêter sur les avions que nous pourrions fournir mais, pour être clair, il s’agit d’une solution à long terme plutôt que d’une capacité à court terme, ce dont l’Ukraine a le plus besoin maintenant. .”

