Le Royaume-Uni va enquêter sur la “mainmise” d’Apple et de Google sur la navigation

L’autorité britannique de la concurrence et des marchés a ouvert une enquête sur Pomme et Google contrôle du marché des navigateurs mobiles mardi.

L’autorité explorera la “mainmise” des entreprises sur la navigation, ainsi que le contrôle d’Apple sur les jeux en nuage via l’App Store, il dit dans un communiqué. L’autorité a déclaré que Google et Apple ont alimenté 97% de toute la navigation Web qui a eu lieu au Royaume-Uni en 2021.

Les développeurs Web, les fournisseurs de services de jeux en nuage et les fournisseurs de navigateurs ont offert un “soutien substantiel” à l’enquête, selon les résultats d’une consultation de juin publiée par l’autorité. Ils prétendent que le statu quo limite l’innovation et a ajouté des “coûts inutiles” à leurs entreprises.

Les développeurs se sont également plaints du fait que les restrictions d’Apple rendent difficile la création de nouvelles applications innovantes pour les consommateurs britanniques et qu’ils sont obligés de faire face à des problèmes et des bogues lors de la création de pages Web.

Sarah Cardell, directrice générale par intérim de la CMA, a déclaré dans le communiqué que l’autorité prévoyait d’utiliser ses pouvoirs pour résoudre les problèmes là où elle le pouvait.

“De nombreuses entreprises et développeurs Web britanniques nous disent qu’ils se sentent freinés par les restrictions imposées par Apple et Google”, a-t-elle déclaré. “Nous prévoyons d’enquêter pour savoir si les préoccupations que nous avons entendues sont justifiées et, le cas échéant, d’identifier des mesures pour améliorer la concurrence et l’innovation dans ces secteurs.”

Un porte-parole de Google a déclaré : “Android offre aux utilisateurs un plus grand choix d’applications et de magasins d’applications que toute autre plate-forme mobile. Il permet également aux développeurs de choisir le moteur de navigateur qu’ils souhaitent et a été la rampe de lancement de millions d’applications. Nous nous engageons à créer des plates-formes ouvertes et florissantes qui responsabilisent les consommateurs et aident les développeurs à créer des entreprises prospères.“

Apple n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.