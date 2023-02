Le Royaume-Uni va enquêter pour savoir si la bombe d’Omagh de 1998, l’un des incidents les plus meurtriers d’Irlande, aurait pu être évitée

Le gouvernement britannique a annoncé jeudi qu’il organiserait une enquête publique pour savoir si l’attentat à la bombe le plus meurtrier des décennies de violence en Irlande du Nord aurait pu être évité.

Le secrétaire d’Irlande du Nord, Chris Heaton-Harris, a annoncé une enquête indépendante dirigée par un juge sur l’attentat à la voiture piégée de 1998 dans la ville d’Omagh qui a tué 29 personnes, dont une femme enceinte de jumeaux, et en a blessé des centaines d’autres. Un groupe dissident de l’armée républicaine irlandaise, le Real IRA, a revendiqué la responsabilité.

En 2021, un tribunal a ordonné au gouvernement d’enquêter en réponse à une contestation judiciaire de Michael Gallagher, dont le fils Aiden a été tué par la bombe de 500 livres. Gallagher allègue que les défaillances du renseignement ont permis à une “atrocité évitable” de se produire dans le bourg animé.

UN OFFICIEL DU RENSEIGNEMENT AFGHANISTAN SE VANTER D’AVOIR ORDONNÉ DES ATTAQUES QUI ONT TUÉ DES CENTAINES DE CIVILS

Heaton-Harris a déclaré que l’enquête “se concentrera spécifiquement sur les quatre motifs que le tribunal a jugés comme donnant lieu à des arguments plausibles selon lesquels l’attentat aurait pu être évité”, notamment si les services de sécurité avaient des informations préalables sur la bombe et s’ils auraient pu perturber le terrain.

L’enquête devrait prendre deux ans – et potentiellement beaucoup plus longtemps. Les enquêteurs auront le pouvoir d’ordonner la remise des preuves et de contraindre les témoins à témoigner sous serment.

Heaton-Harris a déclaré qu’il espérait que la décision de mener une enquête indépendante “rassure les familles qui ont longtemps milité pour ce résultat”.

Gallagher a déclaré que l’enquête permettrait aux familles endeuillées “avec un peu de chance d’obtenir les réponses dont nous avons besoin et nous pourrons passer à autre chose”.

UNE BOMBE EN BORD DE ROUTE VISE LA POLICE SYRIENNE BLESSE 15 OFFICIERS

“Si nous n’avons pas ce processus, pour le reste de nos vies, nous allons nous demander” et si “”, a-t-il déclaré.

La décision de justice de 2021 a déclaré qu’une nouvelle enquête devrait être menée en République d’Irlande, où la plupart des kamikazes présumés étaient basés. Le gouvernement irlandais a déclaré qu’il “examinerait quelles mesures supplémentaires sont nécessaires de notre part” après l’annonce britannique.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

L’attaque du 15 août 1998 est intervenue des mois après que l’accord de paix du Vendredi Saint ait mis fin en grande partie à trois décennies de conflit connu sous le nom de “Troubles”. Les principaux groupes paramilitaires catholiques et protestants ont renoncé à la violence et ont désarmé, mais de petits groupes dissidents ont continué à organiser des attaques.

Personne n’a été condamné dans l’attaque d’Omagh, mais quatre membres du Real IRA ont été reconnus responsables dans une affaire civile en 2009.