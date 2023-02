Le Royaume-Uni va enquêter pour savoir si la bombe d’Omagh de 1998 aurait pu être arrêtée

Le secrétaire d’Irlande du Nord, Chris Heaton-Harris, a annoncé une enquête indépendante dirigée par un juge sur l’attentat à la voiture piégée de 1998 dans la ville d’Omagh qui a tué 29 personnes, dont une femme enceinte de jumeaux, et en a blessé des centaines d’autres. Un groupe dissident de l’armée républicaine irlandaise, le Real IRA, a revendiqué la responsabilité.

LONDRES – Le gouvernement britannique a annoncé jeudi qu’il organiserait une enquête publique pour déterminer si l’attentat à la bombe le plus meurtrier des décennies de violence en Irlande du Nord aurait pu être évité.

Heaton-Harris a déclaré que l’enquête “se concentrera spécifiquement sur les quatre motifs que le tribunal a jugés comme donnant lieu à des arguments plausibles selon lesquels l’attentat aurait pu être empêché”, notamment si les services de sécurité avaient des informations préalables sur la bombe et s’ils auraient pu perturber le terrain.

L’enquête devrait prendre deux ans – et potentiellement beaucoup plus longtemps. Les enquêteurs auront le pouvoir d’ordonner la remise des preuves et de contraindre les témoins à témoigner sous serment.