Les normes alimentaires bizarres de Bruxelles ont été ridiculisées par les conservateurs britanniques à l’approche du vote sur le Brexit.

Le gouvernement britannique abandonnera une règle européenne « absurde » sur la vente de bananes anormalement courbées, a annoncé lundi la secrétaire d’État à l’Environnement, Therese Coffey, lors d’une conférence du Parti conservateur.

S’exprimant lors du rassemblement annuel des conservateurs à Manchester, Coffey a déclaré que « courbées ou droites, ce n’est pas au gouvernement de décider de la forme des bananes que vous voulez manger ».

Le règlement UE 1333/2011 stipule que les bananes vendues dans l’Union doivent être exemptes de « courbure anormale des doigts » à moins qu’ils ne proviennent de régions désignées de Chypre, de Grèce ou du Portugal. Avant le référendum sur le Brexit de 2016, la règle était citée par des politiciens et des experts pro-Brexit comme un exemple de dépassement de soi de la part des autorités. « bureaucrates bruxellois dingues. »

D’autres exemples incluent une directive de 1 800 mots sur les normes de commercialisation des choux pommés et une décision interdisant aux fabricants d’eau en bouteille de prétendre que leur produit soulage la déshydratation.

Malgré les moqueries généralisées à l’égard de la règle des « bananes courbées », elle reste inscrite dans les textes juridiques du Royaume-Uni près de quatre ans après que la Grande-Bretagne a officiellement quitté l’UE. Cette loi devait être abandonnée, ainsi que toutes les lois européennes restantes, d’ici la fin de l’année, jusqu’à ce que le gouvernement change de cap en mai et déclare qu’il évaluerait plutôt les lois européennes résiduelles une par une.

Plus de 4 000 lois de ce type étaient encore en vigueur en mai, et le Premier ministre Rishi Sunak a été critiqué par les partisans du Brexit pour avoir choisi d’en supprimer seulement 800 à l’époque. La majorité des 4 000 lois concernaient l’environnement, ce qui signifie que Coffey est désormais responsable de celles qui sont supprimées et de celles qui sont conservées.

Elle n’a pas précisé si toutes les lois européennes relevant de sa compétence seraient abandonnées, mais a déclaré lundi qu’elle viserait également à « des fanatiques verts qui pensent que nos agriculteurs devraient arrêter d’élever du bétail et plutôt manger de la fausse viande » et supprimerait les restrictions sur les cultures génétiquement modifiées.