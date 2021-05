Le Royaume-Uni va encore lever le verrouillage, mais l’Écosse représente un danger pour Boris Johnson

LONDRES – Le Premier ministre britannique Boris Johnson devrait annoncer lundi que le gouvernement poursuivra la prochaine étape de la levée du verrouillage en Angleterre, mais une nouvelle offre pour un vote pour l’indépendance en Écosse menace d’éclipser Westminster dans les semaines et les mois à venir.

Le cabinet de Johnson devrait approuver lundi l’assouplissement supplémentaire des mesures de verrouillage à partir du 17 mai, date à laquelle les voyages internationaux pourront reprendre dans la plupart des circonstances, bien que des quarantaines et des tests soient nécessaires pour la plupart au retour au Royaume-Uni.

Les pubs et les restaurants devraient également accueillir à nouveau les clients à l’intérieur et le mixage domestique à l’intérieur sera autorisé à reprendre pour des groupes jusqu’à six personnes. Le gouvernement a déclaré qu’il espérait lever toutes les restrictions sur les contacts sociaux d’ici le 21 juin.

Les ministres se réuniront lundi matin pour convenir des prochaines étapes, a rapporté lundi la BBC. Johnson devrait dire que les données soutiennent un nouvel assouplissement des mesures et que le public pourrait être informé sur la question de savoir si des contacts personnels plus étroits avec les amis et la famille, tels que les câlins, sont autorisés, a ajouté le diffuseur.

L’annonce attendue d’une nouvelle levée du verrouillage intervient à un moment où une tempête politique se prépare au nord de la frontière après que le premier ministre écossais Nicola Sturgeon a promis samedi de faire avancer les plans d’un nouveau référendum sur l’indépendance du Royaume-Uni.

Les commentaires de Sturgeon, le chef du Parti national écossais (SNP), sont intervenus après que le parti n’ait terminé qu’un siège avant de remporter la majorité générale aux élections législatives écossaises de jeudi dernier. On s’attend à ce que le parti fasse appel au Parti vert écossais, un autre parti indépendantiste, pour le soutenir lorsqu’il s’agit d’appeler à un autre référendum.

Johnson a déclaré qu’il essaierait de bloquer un deuxième référendum sur l’indépendance, mais Sturgeon a insisté sur le fait que le résultat des élections montrait qu’il y avait un mandat pour un deuxième vote.

« Les seules personnes qui peuvent décider de l’avenir de l’Écosse sont les Écossais, et aucun politicien de Westminster ne peut ou ne doit s’opposer à cela », a déclaré dimanche Sturgeon à la BBC.

Un vote en faveur de l’indépendance n’est pas acquis. Lors du dernier vote en 2014, 44,7% des électeurs ont voté en faveur de l’indépendance et 55,3% ont voté contre la scission, et les points d’interrogation sur la viabilité économique de l’Écosse en tant que nation indépendante restent sans réponse.

Le vote sur le Brexit en 2016 a été un catalyseur des divisions en Grande-Bretagne. L’Écosse et l’Irlande du Nord ont voté majoritairement pour rester dans l’UE, tandis qu’une majorité au Pays de Galles et en Angleterre ont voté en faveur du départ. La complexité du rôle de l’Irlande du Nord dans l’accord commercial post-Brexit et la perception qu’elle a été sacrifiée au cours du processus de négociation avec l’UE ont conduit certains experts à se demander si une poussée vers la réunification avec le reste de l’Irlande pourrait devenir plus forte.