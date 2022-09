Le Royaume-Uni va doubler ses dépenses militaires dans un contexte de crise du coût de la vie

Le secrétaire à la Défense a cité l’offensive de la Russie en Ukraine pour justifier l’augmentation des dépenses

La Grande-Bretagne augmentera considérablement ses dépenses militaires dans les années à venir, a révélé le secrétaire à la Défense Ben Wallace, malgré le fait que le pays est confronté à une crise économique résultant des mesures de Covid-19 et des sanctions de Londres contre Moscou.

Dans une interview au Sunday Telegraph publiée dimanche, Wallace a déclaré que le gouvernement britannique débourserait au moins 52 milliards de livres sterling (56,5 milliards de dollars) pour renforcer l’armée, ce qui est “va réellement grandir.« Les plans sont conformes à la promesse de campagne du Premier ministre Liz Truss d’augmenter les dépenses de défense.

Selon le responsable, le budget annuel de la défense britannique s’élèvera à 100 milliards de livres sterling d’ici 2030.

Wallace a également visé l’ancien chancelier de l’Échiquier Rishi Sunak et le Trésor pour ce qu’il a décrit comme un “raid d’entreprise» des forces armées qui ont débuté dans les années 1990. Il a affirmé que le Trésor avait même tenté de «préciser la taille de l’armée.”

“Mon département a été tellement habitué à 30 ou 40 ans à se défendre contre les coupes ou à concilier les coupes avec les combats modernes, qu’il va devoir s’habituer à une culture complètement différente,», a noté le secrétaire à la Défense.

Wallace a exprimé sa confiance, cependant, que le successeur de Sunak au bureau, Kwasi Kwarteng, ferait preuve de plus de compréhension envers les besoins de l’armée.

Le secrétaire à la Défense, qui a conservé son poste après que Liz Truss ait battu Sunak dans la course au poste de Premier ministre début septembre, a déclaré aux journalistes que la volonté du nouveau chef de dépenser davantage pour l’armée était l’un des facteurs clés pour lui de décider quel candidat choisir. de retour pour le premier ministre.

“La raison pour laquelle j’ai soutenu Liz Truss était que les risques que nous étions prêts à tolérer au milieu de la décennie ne sont plus des risques que je veux tolérer à la lumière de l’agression russe,“, a déclaré Wallace.

S’adressant aux dirigeants mondiaux lors de l’Assemblée générale des Nations Unies à New York, Truss a réitéré sa promesse de campagne de consacrer 3% du PIB à la défense d’ici 2030.

Selon Bloomberg, le nouveau Premier ministre a annulé les plans de l’ancien Premier ministre Boris Johnson de réduire l’armée de 9 500 personnes.

Commentant les changements, qui devraient être dévoilés d’ici la fin de 2022, Downing Street a précisé qu’ils étaient nécessaires pour “tenir ferme contre la coercition de puissances autoritaires comme la Russie et la Chine.”

La décision intervient malgré le fait que les intérêts à payer par le gouvernement britannique sur la dette atteignent le niveau le plus élevé jamais enregistré, comme l’a rapporté l’Office for National Statistics (ONS) plus tôt cette semaine. L’inflation, les prix des aliments et de l’énergie ont également grimpé en flèche, tandis que la livre sterling et la confiance des consommateurs ont atteint les niveaux les plus bas depuis des décennies.