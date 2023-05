Le Royaume-Uni va déployer le premier service de bus sans conducteur

Le Royaume-Uni déploiera son premier réseau de bus sans conducteur en Écosse la semaine prochaine avec des conducteurs en attente derrière le volant, prêts à prendre le contrôle en cas d’urgence.

Le service, qui vise à transporter 10 000 passagers par semaine sur un itinéraire de 14 miles (22,5 kilomètres) sur cinq bus à un étage, sera le premier service de bus local automatisé au monde, a déclaré son opérateur.

« La technologie autonome de ce bus a déjà été testée mais c’est la première fois qu’elle est installée sur un bus qui est désormais un service de bus local enregistré », a déclaré à l’AFP Peter Stevens, directeur politique du service de bus Stagecoach, après une démonstration. près d’Edimbourg.

À partir de lundi, les bus, qui rouleront jusqu’à 80 km/h, auront un chauffeur de sécurité pour surveiller la technologie, comme l’exige la loi britannique, qui n’autorise pas encore les véhicules entièrement autonomes.

Les conducteurs ne touchent pas les commandes lorsque le véhicule est en mode autonome, et un conducteur à bord gère la billetterie et les demandes des passagers.

Le système embarqué détectera les autres usagers de la route pour éviter les collisions, tandis que des caméras optiques et un radar scanneront la route pour vérifier la présence de piétons.

Le système de contrôle comprend un moteur d’intelligence artificielle qui reçoit des informations de tout le bus pour déterminer son emplacement exact et calculer l’itinéraire le plus sûr vers sa destination.

Stevens a déclaré que le service serait plus sûr, plus économe en carburant et offrirait une meilleure expérience aux clients.

« Révolution technologique »

« Le système est conçu pour accroître la sécurité », a-t-il déclaré.

« Le conducteur a maintenant une vision à 360 degrés et le système peut réagir plus rapidement qu’un humain en termes de temps de réaction.

« Il y aura toujours un conducteur de sécurité sur le siège, même lorsque le bus se conduit lui-même. Ainsi, s’il est nécessaire qu’il prenne le contrôle, il puisse prendre le contrôle. »

Stevens a déclaré que les bus apprendraient continuellement l’itinéraire et collecteraient des milliers d’heures de données par mois.

« Au démarrage du service, nous collecterons plus de données, puis nous augmenterons le nombre de déplacements autonomes », a-t-il déclaré.

Le chauffeur de bus Callum Jones a déclaré que le service était « quelque chose de nouveau, excitant à voir, faisant partie de notre révolution technologique ».

« C’est bien, » dit-il.

Un bus sans conducteur a été testé l’année dernière dans la capitale sud-coréenne, Séoul, dans le cadre d’une expérience qui, selon les ingénieurs, visait à rendre les gens plus à l’aise avec des véhicules sans conducteur sur les routes.

En 2021, un bus électrique sans conducteur a commencé à fonctionner à Malaga, en Espagne, dans le cadre d’un projet présenté comme une première en Europe, Singapour ayant lancé un essai de bus autonomes plus tôt dans l’année.