Le Royaume-Uni va déplacer des avions de combat vers des aéroports civils – Daily Express – RT World News

Des avions de combat seraient basés à proximité de pistes civiles pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale

La Grande-Bretagne se prépare à stationner des avions de combat dans des aéroports civils pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale en réponse au conflit ukrainien, a rapporté dimanche le Daily Express, citant des personnes proches du dossier.

La dispersion des avions à travers le pays aidera les unités d’intervention rapide de la Royal Air Force à survivre aux attaques contre leurs bases, a indiqué le journal.

Le programme Agile Combat Employment (ACE) était initialement destiné aux points chauds potentiels à l’étranger, tels que l’Indo-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Europe de l’Est.

Selon le rapport, un essai le mois prochain aura des chasseurs à réaction Eurofighter Typhoon et F-35 basés à Norfolk, Lincolnshire et en Écosse. « dispersés en petits groupes et basés discrètement » dans plusieurs aéroports régionaux disposant de pistes adaptées.

D’autres jets et avions plus gros seront basés dans différentes zones en temps de “crise imminente”, a indiqué le journal.

LIRE LA SUITE:

Le plus grand navire du Royaume-Uni tombe en panne lors d’une mission “repère”

Le Premier ministre Boris Johnson a déclaré le mois dernier que la Grande-Bretagne augmenterait les dépenses de défense à 2,5% de son PIB d’ici la fin de 2030 pour s’adapter à “un monde plus dangereux et plus compétitif.”