Le Royaume-Uni va armer l’Ukraine avec de l’argent russe — RT World News

Londres prévoit de prêter à Kiev quelque 3 milliards de dollars, qui seront remboursés grâce aux intérêts générés par les avoirs gelés de Moscou

Le Royaume-Uni accordera à l’Ukraine un prêt de 2,26 milliards de livres sterling (2,94 milliards de dollars) pour son effort de guerre contre la Russie dans le cadre d’un programme de prêt plus large du G7, selon la chancelière de l’Échiquier Rachel Reeves.

Cette annonce intervient avant la réunion des ministres des Finances du G7 lors des réunions du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale à Washington cette semaine. Downing Street contribuera à hauteur de 2,26 milliards de livres sterling au prêt du G7, comme l’a déclaré lundi le ministre britannique des Finances.

« Ce nouveau financement est dans l’intérêt national de la Grande-Bretagne, car la ligne de front de notre défense – la défense de notre démocratie et de nos valeurs communes – se trouve dans les tranchées ukrainiennes. » » dit Reeves.

En juin, les pays du G7 ont accepté un prêt de 50 milliards de dollars pour l'Ukraine, provenant des bénéfices exceptionnels des fonds russes. Initialement, les États-Unis et l'UE devaient contribuer chacun à hauteur de 20 milliards de dollars, tandis que le Royaume-Uni, le Canada et le Japon couvriraient le reste. Plus tôt ce mois-ci, l'UE a ratifié jusqu'à 35 milliards d'euros (38 milliards de dollars) pour le prêt du G7, mais pourrait contribuer moins si les États-Unis fournissent la totalité des 20 milliards de dollars, selon Reuters.















Les bailleurs occidentaux de Kiev tentent d’accélérer les négociations sur le prêt afin d’obtenir un financement avant la fin de l’année, alors que Donald Trump pourrait réduire l’aide américaine à l’Ukraine s’il remporte les élections, a rapporté le Financial Times la semaine dernière. Le candidat républicain a toujours exprimé son scepticisme quant à la poursuite du financement de l’Ukraine.

Le prêt sera remboursé grâce aux bénéfices d'environ 300 milliards d'euros d'actifs gelés dans les institutions financières occidentales depuis le début du conflit en 2022, ce que Moscou a dénoncé comme « vol. » Près de 197 milliards d'euros (214 milliards de dollars) de ces fonds sont immobilisés par la chambre de compensation belge Euroclear. Les actifs ont généré 3,4 milliards d'euros d'intérêts au premier semestre 2024, comme l'a rapporté l'institution financière en juillet.















Malgré les pressions des États-Unis, le FMI s’est jusqu’à présent opposé à la confiscation totale des avoirs russes gelés, craignant que cela ne sape la confiance dans le système financier occidental.

« Ce que nous ne faisons pas, c’est confisquer ces actifs pour financer ce prêt », » Reeves a déclaré lundi. « Nous utilisons les bénéfices extraordinaires générés par les actifs, et c’est ainsi que nous sommes sûrs de pouvoir le faire dans les cadres juridiques appropriés. »

Moscou a souligné à plusieurs reprises que « vol » de ses actifs souverains détenus dans des institutions financières occidentales sape la confiance mondiale dans l’ensemble du système financier occidental.