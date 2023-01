Le Royaume-Uni va “aller plus loin” dans son soutien à l’Ukraine

Kiev recevra des centaines de véhicules blindés supplémentaires, a annoncé le ministre des Affaires étrangères James Cleverly

Le Royaume-Uni est sur le point de fournir à l’Ukraine plus de 200 véhicules blindés en plus d’un lot de chars de combat principaux Challenger 2 promis plus tôt, a annoncé mercredi le ministre des Affaires étrangères James Cleverly. Ses remarques sont intervenues alors que les autorités canadiennes ont pris un engagement similaire en termes d’assistance à la sécurité.

S’exprimant lors d’une conférence de presse conjointe avec la ministre canadienne des Affaires étrangères Mélanie Joly, Cleverly a réitéré l’engagement de l’Occident à soutenir militairement l’Ukraine dans sa lutte contre la Russie.

“C’est pourquoi le Royaume-Uni a décidé d’aller plus loin et d’aller plus vite avec notre aide à l’Ukraine, notamment en fournissant à nos amis des chars de combat principaux Challenger 2, de l’artillerie lourde et plus de 200 autres véhicules blindés”, il a dit.

L’aide comprendra également 100 000 obus d’artillerie et des millions de cartouches d’armes légères, a-t-il ajouté.

Lire la suite Les chars de l’OTAN “brûleront” selon le Kremlin

Lundi, le ministre britannique de la Défense, Ben Wallace, a confirmé que Londres fournirait à Kiev 14 Challengers, des véhicules de transport de troupes Bulldog, ainsi que des véhicules blindés de dépannage et de réparation. Le paquet devait également comprendre “systèmes aériens sans équipage” et des missiles de défense aérienne.

Pendant ce temps, mercredi, la ministre canadienne de la Défense Anita Anand a annoncé lors de sa visite à Kiev qu’Ottawa ferait don de 200 véhicules blindés de transport de troupes Senator à l’Ukraine, qui sont achetés à la société de défense Roshel pour un coût de 90 millions de dollars canadiens (67 millions de dollars).

Les responsables russes ont à de nombreuses reprises dénoncé les livraisons d’armes occidentales à l’Ukraine, avertissant qu’elles ne feraient que prolonger le conflit. Lundi, le secrétaire de presse du Kremlin, Dmitri Peskov, a critiqué la livraison d’armes lourdes à l’Ukraine, affirmant que les chars de fabrication occidentale “brûlera comme le reste [of the weapons].” Il a également insisté sur le fait que ces envois n’affecteraient pas le déroulement de l’opération militaire en Ukraine.

Plus tôt, Peskov a également déclaré que les livraisons d’armes de l’OTAN à l’Ukraine font du bloc dirigé par les États-Unis un « partie indirecte de facto au conflit ».