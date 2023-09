Le Royaume-Uni va accuser cinq ressortissants bulgares d’espionnage au profit de la Russie | Actualités sur l’espionnage

Trois hommes et deux femmes feront face à des accusations liées à des infractions présumées survenues entre août 2020 et février 2023.

Cinq ressortissants bulgares soupçonnés d’espionnage pour le compte de la Russie depuis trois ans seront inculpés de complot en vue d’espionnage, ont annoncé les procureurs britanniques.

Les trois hommes et deux femmes sont accusés de « complot en vue de recueillir des informations destinées à être directement ou indirectement utiles à un ennemi dans un but préjudiciable à la sécurité et aux intérêts de l’État », a indiqué jeudi le parquet de la Couronne (CPS).

Les accusations portent sur des infractions présumées survenues entre août 2020 et février 2023, ont ajouté les procureurs britanniques.

Les espions présumés s’appelaient Orlin Roussev, 45 ans, Bizer Dzhambazov, 41 ans, Katrin Ivanova, 31 ans, Ivan Stoyanov, 31 ans, et Vanya Gaberova, 29 ans, tous ressortissants bulgares vivant à Londres et à Norfolk.

Ils doivent comparaître devant le Westminster Magistrates’ Court le 26 septembre.

Trois d’entre eux – Roussev, Dzhambazov et Ivanova – ont été inculpés en février de « possession de faux documents d’identité avec une intention inappropriée », a indiqué le CPS.

Le trio a comparu devant le tribunal d’Old Bailey à Londres en juillet pour faire face à ces accusations.

« Les accusations font suite à une enquête menée par le commandement antiterroriste de la police métropolitaine », a indiqué le CPS.

Les procureurs ont averti que pour mener un procès équitable, « il est extrêmement important qu’il n’y ait aucun reportage, commentaire ou partage d’informations en ligne qui pourrait de quelque manière que ce soit nuire à cette procédure ».

La Grande-Bretagne a cherché à prendre des mesures plus sévères face aux menaces extérieures à la sécurité et aux espions potentiels et a adopté en juillet une loi sur la sécurité nationale, visant à réviser ses moyens de dissuasion de l’espionnage et de l’ingérence étrangère avec de nouveaux outils et dispositions pénales.

À l’époque, le gouvernement avait qualifié la Russie de « menace la plus grave » pour sa sécurité.

En novembre dernier, le chef du renseignement intérieur britannique a déclaré que plus de 400 espions russes présumés avaient été expulsés d’Europe, portant « le coup stratégique le plus important » contre Moscou dans l’histoire récente.

La police britannique a déjà inculpé trois Russes, qui, selon elle, sont des officiers du renseignement militaire du GRU, pour tentative d’assassinat en 2018 de l’ancien agent double Sergueï Skripal avec l’agent neurotoxique de qualité militaire Novitchok. Deux ont été inculpés en 2018 et le troisième en 2021.