Le Royaume-Uni va accélérer l’expulsion des demandeurs d’asile albanais déboutés

LONDRES (AP) – Le Royaume-Uni a annoncé son intention d'”accélérer” l’expulsion des demandeurs d’asile albanais déboutés alors que les autorités luttent contre une augmentation du nombre de migrants traversant la Manche dans de petits bateaux.

Les agents d’immigration britanniques traiteront immédiatement les demandes d’asile des Albanais entrant au Royaume-Uni sur de petits bateaux, et ceux qui n’ont pas le droit de rester dans le pays seront expulsés “dès que possible”, selon le Home Office, qui supervise l’application des frontières.

L’agence veut dissuader les Albanais de faire la traversée risquée en bateaux pneumatiques en démontrant qu’ils ne seront pas autorisés à vivre et à travailler en Grande-Bretagne. Ce message est également diffusé à travers une série de publicités en langue albanaise sur les sites de médias sociaux.

“Un grand nombre d’Albanais se font vendre des mensonges par des passeurs impitoyables et des gangs du crime organisé vicieux, ce qui les amène à faire des voyages perfides dans des bateaux fragiles vers le Royaume-Uni”, a déclaré le ministre de l’Intérieur Priti Patel dans un communiqué. “Cet abus de notre système d’immigration et les gens qui risquent leur vie ne peuvent pas continuer.”

Le nombre d’Albanais traversant la Manche sur de petits bateaux a grimpé en flèche ces derniers mois, même si la Grande-Bretagne considère l’Albanie comme un “pays sûr et prospère”, selon les statistiques du ministère de l’Intérieur publiées jeudi.

Quelque 2 165 Albanais sont arrivés en Grande-Bretagne via cette route au cours des six premiers mois de 2022, contre seulement 23 à la même période l’année dernière. Dans l’ensemble, 12 747 personnes sont entrées au Royaume-Uni sur de petits bateaux au cours du premier semestre de l’année, soit plus du double du chiffre de l’année précédente.

Les Albanais sont désormais à égalité avec les Afghans en tant que plus grandes nationalités arrivant sur de petits bateaux, chacun représentant 18% du total.

La campagne publicitaire du ministère de l’Intérieur cherchera à inverser cette tendance en avertissant les migrants qu’ils risquent une expulsion vers le Rwanda et des peines de prison accrues pour les délits d’immigration. Les annonces fournissent également des informations sur les voies d’immigration sûres et des conseils pour demander l’asile dans le premier pays sûr atteint par un migrant.

Les mesures ont été annoncées après des entretiens entre Patel et son homologue albanais, le ministre de l’Intérieur Bledi Cuci.

Il a déclaré que les deux ministres avaient également discuté des moyens d’offrir davantage de possibilités aux ouvriers albanais et aux professionnels qualifiés de travailler légalement au Royaume-Uni.

“Nous décourageons ces pratiques illégales et dangereuses”, a déclaré Cuci à propos des traversées en petits bateaux.

Danica Kirka, l’Associated Press