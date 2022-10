Le Royaume-Uni «traîne les talons» sur les liens commerciaux avec le travail forcé en Chine – alors qu’un survivant se prépare à poursuivre le secrétaire au commerce | Nouvelles du monde

Le gouvernement britannique a été accusé de “traîner les talons” sur le commerce lié au travail forcé.

Un survivant d’un camp de travail chinois se prépare à poursuivre le secrétaire au commerce du Royaume-Uni pour avoir autorisé les importations de coton en provenance de la province chinoise occidentale du Xinjiang, où il a été allégué que des groupes minoritaires locaux tels que les Ouïghours ont fait l’objet de violations des droits de l’homme.

Erbakit Otarbay s’est exprimé malgré les avertissements qui pourraient mettre sa famille en danger.

Son avocat, Paul Conrathe, dit qu’il est “scandaleux” que le gouvernement britannique “se cache derrière une législation manifestement inadéquate”. L’ancien chef des conservateurs, Sir Iain Duncan Smith, a déclaré que le Royaume-Uni était “à la traîne par rapport aux autres pays”.

M. Otarbay, qui est chinois mais d’origine kazakhe, a été contraint de travailler dans une usine de vêtements après avoir été arrêté au Xinjiang en 2017. Il a écrit une lettre préalable à l’action à la secrétaire au commerce Kemi Badenoch, lui demandant de remédier à “l’échec continu” du Royaume-Uni d’imposer des restrictions sur les importations de coton en provenance de la région.

Il dit : “J’ai de la chance d’être dans un pays libre maintenant. Mais je ne peux pas ne pas penser aux gens que j’ai laissés derrière moi. Je ne sais pas ce qui leur est arrivé, à quel genre d’horreurs ils ont été soumis. .”

M. Otarbay a été envoyé dans un centre de détention du Xinjiang après avoir été accusé d’avoir regardé des vidéos illégales sur l’islam et d’avoir installé WhatsApp sur son téléphone. Il dit qu’il “souhaitait mourir rapidement” et qu’il a été “enchaîné et enchaîné” et torturé, à plusieurs reprises, jusqu’à ce qu’il s’évanouisse.

Plus de 280 organisations, dont le Global Legal Action Network (GLAN), demandent également que tous les produits du Xinjiang soient retirés des chaînes d’approvisionnement.

Ils ont déclaré que “pratiquement toute l’industrie britannique de l’habillement” risque d’être liée au travail forcé.

Image:

M. Otarbay dit avoir été “enchaîné et enchaîné” et torturé à plusieurs reprises



Interdiction de tous les produits en coton du Xinjiang

L’année dernière, les États-Unis ont annoncé une interdiction d’importer tous les produits en coton du Xinjiang ; les entreprises doivent également prouver que les importations en provenance de la région ne sont pas produites par le travail forcé.

Les entreprises britanniques au-dessus d’une certaine taille doivent montrer qu’elles évitent d’utiliser l’esclavage dans leurs chaînes d’approvisionnement. Mais il n’y a actuellement aucune pénalité s’ils ne le font pas. Une campagne coordonnée est lancée en Irlande, où les règles de l’UE ont également été critiquées pour ne pas être assez strictes.

Sir Iain a déclaré que le Royaume-Uni était “très étroitement lié” au travail des esclaves, et que le gouvernement devait clairement faire en sorte que les entreprises encourent des “sanctions graves” pour ne pas avoir déclaré d’où elles obtenaient leurs marchandises.

Il a déclaré que le Royaume-Uni “menait le monde” avec la loi sur l’esclavage moderne, mais “le principal talon d’Achille de notre projet de loi est que nous devons faire en sorte que les entreprises assument l’entière responsabilité de leurs chaînes d’approvisionnement”.

Plus tôt cette année, le bureau des droits de l’homme des Nations Unies a déclaré Le traitement réservé par la Chine à sa population ouïghoure “peut constituer des crimes contre l’humanité” et en décembre dernier un tribunal britannique a déclaré la Chine coupable de génocide contre le peuple ouïghour du Xinjiang.

La Chine a toujours nié les violations des droits de l’homme. Le gouvernement insiste sur le fait que les camps – dont il a longtemps nié l’existence – sont des centres de formation professionnelle et font partie d’un programme de lutte contre l’extrémisme.

“Nous approuvons les produits du travail forcé”

Vingt pour cent du coton mondial est cultivé au Xinjiang, selon Laura Murphy, professeur des droits de l’homme à l’Université Sheffield Hallam au Royaume-Uni. Elle dit que ne pas renforcer les règles d’importation du Royaume-Uni “équivaut à dire que nous approuvons l’entrée de produits de travail forcé à nos frontières”.

Dans un communiqué, un porte-parole du gouvernement a déclaré: “Les preuves de l’ampleur et de la gravité des violations des droits de l’homme perpétrées au Xinjiang contre les musulmans ouïghours brossent un tableau vraiment déchirant que nous condamnons absolument.

“Le Royaume-Uni est absolument déterminé à s’attaquer au problème du travail forcé ouïghour dans les chaînes d’approvisionnement et nous avons pris des mesures décisives.

“Au cours de l’année dernière, nous avons introduit de nouvelles directives sur les risques de faire des affaires au Xinjiang ainsi que des contrôles à l’exportation renforcés, et nous nous sommes engagés à introduire des sanctions financières pour les organisations qui ne se conforment pas aux exigences de déclaration de l’esclavage moderne.”