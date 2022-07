Le Royaume-Uni tiendra une réunion d’intervention d’urgence avant une chaleur record

LONDRES –

Le gouvernement britannique est sur le point de tenir une réunion d’intervention d’urgence samedi pour planifier des températures record après que les autorités ont émis leur tout premier avertissement “rouge” pour une chaleur extrême au début de la semaine prochaine.

L’alerte couvre de grandes parties de l’Angleterre lundi et mardi lorsque les températures pourraient atteindre 40 degrés Celsius (104 degrés Fahrenheit) pour la première fois, ce qui pose un risque de maladie grave et même de décès chez les personnes en bonne santé, a annoncé vendredi le bureau britannique Met. Le record britannique est de 38,7C (101,7F), établi en 2019.

Il est conseillé aux passagers ferroviaires et aux usagers du métro de Londres de ne pas voyager le lundi et le mardi, sauf en cas d’absolue nécessité. Les enfants et les personnes âgées étant considérés comme particulièrement vulnérables aux températures élevées, les écoles et les maisons de retraite ont été invitées à prendre des mesures pour protéger les étudiants et les résidents âgés.

“Si les clients ont besoin de voyager, ils doivent vérifier avant de voyager car nous nous attendons à ce qu’il y ait un impact sur les services de métro et de train en raison des restrictions de vitesse temporaires que nous devrons introduire pour assurer la sécurité de tous”, a déclaré Andy Lord, chef de l’exploitation de Transport for London, qui gère le système de transport de la capitale.

L’alerte survient alors que les scientifiques affirment que le changement climatique augmente la probabilité de vagues de chaleur exceptionnelles en Grande-Bretagne, un pays peu habitué à de telles températures.