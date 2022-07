Le Royaume-Uni tiendra une réunion d’intervention d’urgence avant une chaleur record

L’alerte couvre de grandes parties de l’Angleterre lundi et mardi lorsque les températures pourraient atteindre 40 degrés Celsius (104 degrés Fahrenheit) pour la première fois, ce qui pose un risque de maladie grave et même de décès chez les personnes en bonne santé, a annoncé vendredi le bureau britannique Met. Le record britannique est de 38,7C (101,7F), établi en 2019.

Il est conseillé aux passagers ferroviaires et aux usagers du métro de Londres de ne pas voyager le lundi et le mardi, sauf en cas d’absolue nécessité. Les enfants et les personnes âgées étant considérés comme particulièrement vulnérables aux températures élevées, les écoles et les maisons de retraite ont été invitées à prendre des mesures pour protéger les étudiants et les résidents âgés.