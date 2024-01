Le Royaume-Uni suspend le financement d’une agence d’aide des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens | Guerre Israël-Gaza

Le Royaume-Uni va suspendre le financement de la principale agence d’aide de l’ONU aux réfugiés palestiniens après des allégations selon lesquelles plusieurs de ses employés auraient participé aux attaques du Hamas du 7 octobre en Israël l’année dernière.

Cette annonce intervient après que le département d’État américain a déclaré qu’il ne fournirait aucun financement supplémentaire à l’Office de secours et de travaux des Nations Unies jusqu’à ce que les allégations soient traitées. L’Australie, l’Italie et le Canada ont également suspendu le financement de l’agence – ils ont ensuite été rejoints par les Pays-Bas et la Finlande.

Un communiqué du Bureau britannique des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement (FCDO) a déclaré : « Le Royaume-Uni est consterné par les allégations selon lesquelles le personnel de l’UNRWA aurait été impliqué dans l’attaque du 7 octobre contre Israël, un acte de terrorisme odieux que le gouvernement britannique a condamné à plusieurs reprises.

« Le Royaume-Uni suspend temporairement tout financement futur de l’UNRWA pendant que nous examinons ces allégations préoccupantes. Nous restons déterminés à apporter une aide humanitaire à la population de Gaza qui en a désespérément besoin.

La Finlande, qui avait signé un accord de quatre ans pour fournir 5 millions d’euros par an à l’UNRWA, a suspendu ses paiements et son ministère des Affaires étrangères a demandé une enquête, afin que « pas un seul euro de l’argent finlandais ne aille au Hamas ou à d’autres terroristes ».

Le ministre néerlandais du Commerce et du Développement, Geoffrey van Leeuwen, a déclaré que son pays gelait les financements pendant que l’enquête était menée, affirmant que son gouvernement était « extrêmement choqué ».

Le ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani, a déclaré que son pays était « déterminé à fournir une aide humanitaire à la population palestinienne tout en protégeant la sécurité d’Israël », en annonçant la suspension du financement. Et la Suisse a déclaré qu’aucune décision ne serait prise concernant son paiement à l’UNRWA pour 2024 tant que les accusations ne seraient pas clarifiées.

Après ces annonces, le ministre israélien des Affaires étrangères, Israel Katz, a exhorté davantage de donateurs à retirer leur financement, ajoutant : « Dans la reconstruction de Gaza, l’UNRWA doit être remplacé par des agences dédiées à une paix et un développement véritables. »

Chris Doyle, du Conseil pour la compréhension arabo-britannique, a déclaré : « L’UNRWA compte 13 000 employés travaillant dans 350 installations à Gaza, au service de 1,7 million de réfugiés palestiniens. Actuellement, il abrite 1 million [internally displaced persons].

«Il a licencié 12 membres du personnel sur la base d’allégations. Comment peut-on s’attendre à ce qu’une si grande agence opérant dans une zone de guerre, dans une zone sous occupation israélienne, assure la police 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 ? La Grande-Bretagne [government] a, en suspendant le financement de l’UNRWA, cédé devant ceux qui ont permis les crimes israéliens et un éventuel génocide.

Le tanaïste irlandais Micheál Martin a déclaré que son pays n’avait pas l’intention de suspendre le financement. Il a déclaré qu’il soutenait la décision de l’UNRWA de prendre des mesures contre le personnel soupçonné d’être impliqué dans ce qu’il a qualifié d’attaques « odieuses » du Hamas. Mais il a clairement indiqué que l’Irlande n’avait pas l’intention de prendre des mesures similaires à celles des États-Unis et du Royaume-Uni.

Vendredi, l’UNRWA a ouvert une enquête sur plusieurs employés accusés d’avoir participé aux attaques et a déclaré avoir rompu les liens avec ces travailleurs.

Le commissaire général de l’agence, Philippe Lazzarini, a déclaré : « Les autorités israéliennes ont fourni à l’UNRWA des informations sur l’implication présumée de plusieurs employés de l’UNRWA dans les horribles attaques contre Israël le 7 octobre. »

Le chef de l’agence de l’ONU « horrifié » par les allégations selon lesquelles son personnel aurait participé aux attaques du Hamas – vidéo

« Afin de protéger la capacité de l’agence à fournir une aide humanitaire, j’ai pris la décision de résilier immédiatement les contrats de ces membres du personnel et de lancer une enquête afin d’établir la vérité sans délai.

Les informations ayant conduit à l’enquête auraient été recueillies par les services de renseignement israéliens, qui sont également signalés avoir trouvé des preuves selon lesquelles les véhicules et les installations de l’agence pourraient avoir été utilisés lors de l’attaque du 7 octobre.

L’UNRWA est sous pression depuis le début du conflit, les responsables israéliens alléguant une complicité avec le Hamas. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et d’autres ont accusé l’agence d’alimenter les sentiments anti-israéliens, allégations qu’elle nie.

Le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a été horrifié par ces allégations, a déclaré son porte-parole, Stéphane Dujarric.

L’UNRWA, créé en 1949 après la première guerre israélo-arabe, fournit des services tels que l’école, les soins de santé primaires et l’aide humanitaire aux Palestiniens de Gaza, de Cisjordanie, de Jordanie, de Syrie et du Liban.