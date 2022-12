Le Royaume-Uni subit les pires grèves en une décennie – RT World News

Les chiffres officiels montrent une forte augmentation du nombre de jours de travail perdus à cause des conflits du travail

Le Royaume-Uni connaît ses grèves du secteur public les plus répandues depuis plus d’une décennie, selon les données publiées mardi par l’Office for National Statistics (ONS). Rien qu’en octobre, 417 000 journées de travail dans le secteur public ont été perdues.

Cela n’a été éclipsé qu’en novembre 2011, lorsque près d’un million de travailleurs ont démissionné à cause des mesures d’austérité. Le chiffre d’octobre a considérablement dépassé les 209 000 enregistrés en septembre, lorsque certaines actions syndicales ont été reportées en raison du décès de la reine Elizabeth II.

La période de cinq mois de juin à octobre a vu plus de 1,1 million de journées de travail perdues, le plus au Royaume-Uni depuis 1990. Les chiffres devraient encore augmenter, car les grèves se sont poursuivies dans toute la Grande-Bretagne ces dernières semaines, avec 40 000 autres chemins de fer les travailleurs entament leur dernière série de débrayages mardi.

Les derniers chiffres de l’ONS ont également révélé une disparité salariale record entre les travailleurs du secteur public et du secteur privé. Au cours de la période de trois mois s’achevant en octobre, les salaires de quelque 5,8 millions de travailleurs de l’État n’ont augmenté que de 2,7 %, tandis que ceux du secteur privé ont bénéficié d’une hausse d’environ 6,9 %.















“En dehors du pic de la période pandémique, il s’agit du taux de croissance le plus élevé observé pour le secteur privé et parmi les plus grandes différences entre les taux de croissance du secteur privé et du secteur public que nous ayons vus”, a déclaré l’ONS.

Le ministre britannique des Finances, Jeremy Hunt, a défendu à plusieurs reprises la politique du gouvernement consistant à freiner les augmentations de salaire dans le secteur public, insistant sur le fait que cela était nécessaire pour lutter contre la flambée de l’inflation, qui s’élevait à 11,1 % en octobre.

“Ma responsabilité numéro un en tant que chancelier, le travail numéro un du gouvernement, est de veiller à ce que nous luttions contre l’inflation, et cela traitera – je pense – de la colère sous-jacente que beaucoup de gens ressentent”, Hunt a déclaré à Sky News lundi.