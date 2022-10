Le Royaume-Uni soutient toujours les expulsions du Rwanda malgré la contestation judiciaire

BIRMINGHAM, Angleterre (AP) – Le ministre britannique de l’Immigration a déclaré mardi qu’il était peu probable que des migrants soient envoyés au Rwanda cette année dans le cadre d’un plan gouvernemental controversé, mais s’est engagé à poursuivre cette politique et à l’étendre à d’autres pays.

La ministre de l’Intérieur, Suella Braverman, a déclaré que “malheureusement”, une contestation judiciaire du plan rwandais devrait suivre son cours.

Lorsqu’on lui a demandé si les expulsions commenceraient cette année, elle a répondu: “Vous devez demander aux tribunaux à ce sujet … Je pense que cela va prendre longtemps.”

Dans le cadre d’un accord signé en avril, la Grande-Bretagne prévoit d’envoyer certains migrants qui arrivent au Royaume-Uni en tant que passagers clandestins ou dans de petits bateaux au Rwanda, où leurs demandes d’asile seraient traitées. Les personnes ayant obtenu l’asile resteraient dans le pays africain plutôt que de retourner au Royaume-Uni

La Grande-Bretagne affirme que la politique dissuadera les gangs de trafiquants de personnes qui transportent des migrants à travers la Manche. Les groupes de défense des droits de l’homme disent qu’il est irréalisable et inhumain d’envoyer des gens à des milliers de kilomètres dans un pays dans lequel ils ne veulent pas vivre.

La Grande-Bretagne a déjà payé au Rwanda 120 millions de livres (145 millions de dollars) mais personne n’y a été envoyé dans le cadre de l’accord. Le Royaume-Uni a été contraint d’annuler le premier vol d’expulsion à la dernière minute en juin après que la Cour européenne des droits de l’homme a jugé que le plan comportait “un risque réel de préjudice irréversible”.

Plusieurs demandeurs d’asile, des groupes d’aide et un syndicat d’agents frontaliers intentent une action en justice contre le gouvernement, avec une audience prévue plus tard ce mois-ci.

Braverman, qui a été nommée le mois dernier par la nouvelle première ministre Liz Truss, a déclaré lors de la conférence annuelle du Parti conservateur qu’elle cherchait à étendre la politique.

“Nous cherchons activement à négocier avec les pays qui accepteront nos demandeurs d’asile”, a-t-elle déclaré.

Chaque année, des milliers de personnes tentent de traverser l’une des voies de navigation les plus fréquentées au monde dans des dériveurs et d’autres embarcations fragiles dans l’espoir d’une nouvelle vie au Royaume-Uni. Plus de 35 500 personnes ont fait la traversée jusqu’à présent cette année, contre 28 000 en 2021. Des dizaines sont morts dans la tentative ces dernières années.

Les traversées, et comment les arrêter, sont une source de friction entre le Royaume-Uni et la France. Braverman a déclaré que le Royaume-Uni s’était engagé à travailler avec la France pour arrêter les gangs de contrebande.

Elle a déclaré que les autorités françaises arrêtaient entre 40% et 50% des bateaux essayant de partir.

“Ce n’est pas suffisant, mais c’est mieux que rien”, a-t-elle déclaré.

Braverman exposera plus de plans d’asile dans un discours plus tard mardi. Le Times de Londres a annoncé qu’elle annoncerait un plan visant à interdire aux migrants qui ont traversé la Manche de demander l’asile en Grande-Bretagne.

Tim Naor Hilton, directeur général du groupe Refugee Action, a déclaré qu’une telle décision serait “une violation flagrante des lois internationales sur les réfugiés que le Royaume-Uni a fièrement contribué à créer en premier lieu”.

Clare Mosley, fondatrice de l’association caritative pour réfugiés Care4Calais, a déclaré que c’était “barbare, mensonger et inutile”.

“Si ce gouvernement voulait vraiment arrêter les traversées de petits bateaux, il offrirait un passage sûr à ceux qui ont une demande d’asile viable”, a-t-elle déclaré.

Jill Lawless, l’Associated Press