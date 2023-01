Le Royaume-Uni souffre de l’impact “catastrophique” du Brexit, selon le patron d’Asda

Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit sur le Brexit et au-delà pour les derniers titres sur ce que le Brexit signifie pour le Royaume-Uni Inscrivez-vous à notre e-mail Brexit pour les dernières informations

La Grande-Bretagne souffre de l’impact “catastrophique” du Brexit et devrait envisager une relation commerciale plus étroite avec l’UE, selon le président de l’Asda.

Son homologue conservateur, Lord Stuart Rose, a déclaré que le commerce entre le Royaume-Uni et son bloc voisin “ne se déroulait pas sans heurts”, expliquant pourquoi toutes les parties devraient faire des compromis pour établir des liens plus étroits.

Interrogé sur l’impact du Brexit sur les affaires, Lord Rose, un éminent militant de Remain, a déclaré à LBC: “Cela a été catastrophique.”

Le chef du supermarché a déclaré que l’élaboration des conséquences économiques de la sortie du Royaume-Uni avait été “obscurcie” par la crise de Covid, la guerre en Ukraine et le ralentissement mondial.

“Cela va alimenter les discussions des économistes au cours des 40 à 50 prochaines années sur l’impact que cela a eu”, a-t-il déclaré. “Nous ne le saurons jamais.”

Il a ajouté: «Mais croyez-moi – je peux le sentir – nous avons souffert. Je pense que nous sommes la seule économie du G7, peut-être du G20, qui n’a en fait pas encore retrouvé ses niveaux d’avant Covid. Cela vous dit quelque chose.

Lord Rose a déclaré qu’il y avait peu de chances que le Royaume-Uni revienne dans l’UE, mais a suggéré qu’il accueillait favorablement les appels du parti travailliste concernant une relation commerciale plus étroite avec l’Europe.

Le leader travailliste Sir Keir Starmer a exclu l’idée de rejoindre le marché unique de l’UE, mais souhaite un nouvel accord vétérinaire pour “abattre les barrières” pour nos exportateurs de produits agroalimentaires.

« J’ai remarqué cette semaine que le parti travailliste a déclaré que nous ne retournerons pas dans le marché unique, mais nous aimerions avoir une relation commerciale plus étroite avec l’Europe », a déclaré Lord Rose.

“Eh bien, je me fiche de comment nous l’appelons, nous pouvons l’appeler l’accord de Mickey Mouse en ce qui me concerne. Ce que nous devons faire, c’est avoir une relation commerciale plus solide », a-t-il ajouté.

Le pair conservateur a appelé le gouvernement de Rishi Sunak à «régler certaines des absurdités comme celles que nous avons dans le protocole d’Irlande du Nord afin que nos deux plus grands partenaires commerciaux… puissent mieux commercer ensemble. Pour l’instant, ça ne se passe pas bien. »

Il a ajouté : « Il semble qu’il y ait maintenant une volonté de tous les côtés de parvenir à une sorte de compromis. Tout est une question de compromis.

Sir Keir a déclaré la semaine dernière qu’il exposerait bientôt ses plans pour “faire fonctionner le Brexit” plus en détail. Cela est venu après que sa première députée, Lisa Nandy, a déclaré que le parti chercherait à aligner le Royaume-Uni sur les lois de l’UE dans d’autres domaines que les normes vétérinaires et la sécurité.

Pendant ce temps, il n’y a pas eu de percée dans la querelle post-Brexit sur le protocole d’Irlande du Nord à la suite de discussions entre le ministre des Affaires étrangères James Cleverly et son homologue de la Commission européenne Maros Sefcovic.

M. Cleverly et M. Sefcovic ont déclaré qu’ils continueraient à rechercher des solutions potentielles dans un “esprit constructif et collaboratif” après avoir discuté d’une série de “défis existants” lors de la réunion virtuelle.

Le secrétaire d’État fantôme du Labour aux Affaires étrangères, David Lammy, a déclaré: “Les récents signes de progrès sur le protocole sont prometteurs – Rishi Sunak doit continuer et tenir tête aux extrémistes de l’ERG avant que cette fenêtre d’opportunité ne se ferme.”