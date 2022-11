Le Royaume-Uni sonde la “mainmise” d’Apple et de Google sur la navigation mobile

L’organisme britannique de surveillance de la concurrence lancera une enquête sur la domination d’Apple et de Google sur le marché des navigateurs mobiles.

La L’Autorité de la concurrence et des marchés a déclaré Mardi, il mènera une enquête plus approfondie sur la “mainmise” des entreprises sur le marché après qu’une consultation a révélé “un soutien substantiel pour une enquête plus approfondie” sur la manière dont Apple et Google contrôlent le marché des navigateurs mobiles. L’agence a déclaré que Google et Apple ont alimenté 97% de toute la navigation Web mobile effectuée au Royaume-Uni en 2021.

Les développeurs Web, les fournisseurs de services de jeux en nuage et les fournisseurs de navigateurs se plaignent que le “statu quo” de la domination des navigateurs de Google et les restrictions imposées par Apple sur les jeux en nuage entravent l’innovation et ajoutent des “coûts inutiles” à leurs entreprises.

“De nombreuses entreprises et développeurs Web britanniques nous disent qu’ils se sentent freinés par les restrictions imposées par Apple et Google”, a déclaré Sarah Cardell, directrice générale par intérim de la CMA, dans un communiqué. “Nous prévoyons d’enquêter pour savoir si les préoccupations que nous avons entendues sont justifiées et, le cas échéant, d’identifier des mesures pour améliorer la concurrence et l’innovation dans ces secteurs.”

Apple a déclaré que son approche du marché favorise la concurrence et le choix, tout en protégeant la vie privée des consommateurs.

“Apple croit en des marchés dynamiques et compétitifs où l’innovation peut prospérer”, a déclaré un porte-parole d’Apple dans un communiqué. “Grâce à l’App Store, nous avons aidé des millions de développeurs à transformer leurs idées les plus brillantes en applications qui changent le monde, stimulant une économie d’applications qui soutient des centaines de milliers d’emplois rien qu’au Royaume-Uni.”

Les représentants de Google n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.