Le Royaume-Uni “ somnambule ” dans la crise de l’approvisionnement alimentaire, avertissent les agriculteurs

Le Royaume-Uni est en train de “somnambuler” dans une crise majeure de l’approvisionnement alimentaire dans les mois à venir, a averti le syndicat des agriculteurs et des producteurs du pays.

La National Farmers Union (NFU) a déclaré que la pénurie actuelle d’œufs “pourrait n’être que le début” car plusieurs secteurs agricoles étaient en difficulté.

Les prochains produits alimentaires susceptibles de faire face à des pénuries seraient les tomates, les concombres et les poires, car ils proviennent tous de cultures à forte intensité énergétique, a déclaré le syndicat agricole.

La présidente de la NFU, Minette Batters, a déclaré que l’offre plus large de fruits et légumes pourrait être “en difficulté” alors qu’elle exhortait le gouvernement à aider les producteurs soumis à de fortes pressions en raison de la flambée des coûts du carburant, des engrais et des aliments pour animaux.

“La nourriture britannique est menacée … à un moment où la volatilité mondiale menace la stabilité de la production alimentaire mondiale, la sécurité alimentaire et la sécurité énergétique”, a déclaré Mme Batters à BBC Radio. Aujourd’hui programme.

“Je crains que le pays ne soit somnambule dans de nouvelles crises d’approvisionnement alimentaire, avec l’avenir de l’approvisionnement britannique en fruits et légumes en difficulté”, a-t-elle déclaré.

Le chef de la NFU a ajouté: “Les acheteurs à travers le pays ont depuis des décennies un approvisionnement garanti en aliments abordables de haute qualité produits selon certaines des normes les plus élevées en matière de bien-être animal, d’environnement et de sécurité alimentaire au monde.”

Cela survient après que plusieurs géants des supermarchés ont introduit une limite d’achat temporaire d’œufs par client en raison de l’impact de la hausse des coûts et de la grippe aviaire, avec de “grosses” pénuries de dinde attendues à l’approche de Noël.

Le British Poultry Council a récemment déclaré aux députés que 1,6 million des 8,5 millions de dindes produites pour la période des fêtes étaient mortes de la grippe aviaire ou avaient été abattues. Paul Kelly, de Kelly Turkeys, basé dans l’Essex, a déclaré qu’il y aurait de “grosses, grosses pénuries” de dindes élevées en liberté dans les rayons des supermarchés en décembre.

La NFU a exhorté le gouvernement de Rishi Sunak à déclarer des «conditions de marché exceptionnelles» et à offrir un soutien financier d’urgence aux producteurs d’œufs.

L’organisme a également averti que certains éleveurs de bovins envisageaient de réduire le nombre de vaches qu’ils élèvent, les prix du lait devant tomber en dessous du coût de production, exhortant les ministres à présenter une législation visant à garantir aux éleveurs laitiers un prix équitable.

Le syndicat a déclaré qu’il y avait désormais 7 000 entreprises agricoles enregistrées de moins au Royaume-Uni qu’en 2019, dont beaucoup ont dû fermer leurs portes en raison de la flambée des coûts et de la pénurie de main-d’œuvre.

La NFU a également appelé le gouvernement à lever le plafond des travailleurs saisonniers à l’étranger pour faire face aux pénuries de main-d’œuvre après le Brexit et à offrir plus de certitude avec un programme de visas saisonniers de cinq ans.

Le syndicat a déclaré que Covid, la guerre en Ukraine et le Brexit avaient tous deux contribué à rendre la vie plus difficile aux agriculteurs. La Russie a contribué à faire grimper les coûts de l’énergie sur des chaînes d’approvisionnement déjà tendues, tandis que la sortie de l’UE a entraîné des pénuries de main-d’œuvre et une augmentation de la bureaucratie.

L’organisme a également critiqué les accords commerciaux du gouvernement après le Brexit – arguant que les accords avec l’Australie et la Nouvelle-Zélande ont sapé les producteurs nationaux en éliminant les droits de douane sur les importations bon marché.

Le syndicat a averti les ministres que d’éventuels accords avec le Canada et le Mexique doivent donner “un accès réciproque aux marchés étrangers” aux agriculteurs britanniques si les tarifs sur les importations sont réduits.

Steve Dresser, responsable des analystes de Grocery Insight, a déclaré que la hausse des coûts signifiait que le secteur agricole “a pris un coup dur cette année”.

Il a ajouté: “Il est clair que nous sommes confrontés à de réels défis dans notre chaîne d’approvisionnement et en tant que nation, nous devrions chercher à soutenir notre communauté agricole, d’autant plus que le Brexit a rendu les choses plus difficiles concernant l’importation d’aliments.”

Le ministère de l’Environnement, de l’Alimentation et des Affaires rurales (Defra) a insisté sur le fait que le Royaume-Uni dispose toujours d’un degré élevé de sécurité alimentaire qui “s’appuie sur l’approvisionnement de diverses sources”, y compris une forte production nationale ainsi que des importations via des routes commerciales stables.

Cette ligne intervient alors que le taux d’inflation des prix alimentaires devrait atteindre un pic d’augmentation d’une année sur l’autre entre 17% et 19% au début de 2023, a annoncé mardi l’Institute of Grocery Distribution.

La dernière estimation est en hausse par rapport aux prévisions précédentes de l’institut d’un pic compris entre 14% et 16%, de nombreuses familles étant déjà obligées de réduire ou de se tourner vers les banques alimentaires pendant la crise du coût de la vie.

Il fait suite à des recherches qui ont révélé que le Brexit avait coûté aux ménages britanniques plus de 5,8 milliards de livres sterling en factures alimentaires plus élevées, augmentant l’inflation alimentaire de 6%.

La sortie de l’UE a ajouté en moyenne 210 £ aux coûts alimentaires des Britanniques au cours des deux années jusqu’à la fin de 2021, selon le Center for Economic Performance.