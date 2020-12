« Ce changement historique dans le don de sang est sûr et permettra à beaucoup plus de personnes, qui avaient auparavant été exclues par les critères de sélection des donneurs, de profiter de l’occasion pour aider à sauver des vies », a déclaré lundi le secrétaire britannique à la Santé, Matt Hancock. .

La Grande-Bretagne a annoncé lundi qu’elle assouplirait les restrictions sur le don de sang par les hommes homosexuels et bisexuels à partir de l’année prochaine, un changement de politique «historique» salué par les militants qui combattent depuis longtemps les règles qu’ils qualifient de discriminatoires.

«Cette politique est un changement fondamental vers la reconnaissance que les gens sont des individus», a ajouté M. Spibey, affirmant qu’il espérait qu’elle «aurait des effets d’entraînement dans le monde entier pour potentiellement des millions d’hommes gais et bi». Pour la première fois, a-t-il ajouté, «les gens sont évalués sur leur comportement sexuel, pas sur leur sexualité».

«Nous nous sommes sentis sales pendant tant d’années», a déclaré par téléphone Ethan Spibey, le fondateur de FreedomToDonate, un groupe militant britannique. Le groupe a dirigé une coalition qui a fait campagne pour un don de sang égal et a travaillé en étroite collaboration avec le gouvernement sur la refonte.

Un communiqué publié lundi par le service national de santé supprime la barrière des trois mois et dit que les hommes gais et bisexuels qui ont eu le même partenaire sexuel pendant plus de trois mois seront autorisés à faire un don s’il n’y a pas d’exposition connue à une infection sexuellement transmissible et qu’ils n’utilisent pas de drogues pour arrêter la propagation du VIH, le virus qui cause le sida. Les nouvelles règles s’appliqueront à travers l’Angleterre, le Pays de Galles, l’Écosse et l’Irlande du Nord.

Les nouvelles directives s’appliqueront à toute personne s’identifiant comme étant de sexe masculin et ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes.

La Grande-Bretagne rejoint une liste croissante de pays – la France, l’Italie et l’Espagne – qui ont assoupli les règles sur les dons de sang pour les hommes gais ou bisexuels. Les restrictions ont été largement introduites dans les années 80 pendant l’épidémie de sida, lorsque les autorités mondiales craignaient de propager le VIH par l’approvisionnement en sang.

Depuis lors, cependant, les nouvelles infections à VIH sont devenues plus rares dans les pays occidentaux et le dépistage s’est considérablement amélioré. Les militants et de nombreux experts de la santé affirment depuis longtemps que les lois concernant les hommes qui ont des relations sexuelles avec d’autres hommes sont désuètes et renforcer la stigmatisation nuisible.

En 2017, la Grande-Bretagne a modifié le délai imparti aux hommes gais et bisexuels pour s’abstenir de relations sexuelles avant de faire un don d’un an à trois mois, citant cela comme un tampon sûr pour garantir que le sang donné ne serait pas infecté. Mais le comité de la santé a estimé que la règle des trois mois n’était pas nécessaire pour les hommes gais et bisexuels qui n’avaient pas eu de comportement sexuel à risque.

En janvier, le National Health Service a déclaré qu’il besoin de plus de jeunes hommes commencer à donner du sang, invoquant un grave déséquilibre entre les sexes parmi les donneurs.

Les États-Unis et l’Australie exigent toujours que les hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes attendent trois mois après avoir eu des relations sexuelles avant de donner du sang. Les deux ont annoncé des modifications de leurs règles en avril, après que des milliers de collectes de sang communautaires ont été annulées en raison de la pandémie de coronavirus et que l’approvisionnement mondial en sang a chuté. Selon certaines estimations, plus d’un million de dons ont été perdus rien qu’aux États-Unis.

Les professionnels de la santé, cependant, ont déclaré que les changements n’étaient pas allés assez loin, un groupe de plus de 500 médecins, chercheurs et spécialistes de la santé publique aux États-Unis signant une lettre appelant les autorités à éliminer les contraintes.

«Nous ne préconisons pas un assouplissement des normes qui compromettrait la sécurité de notre approvisionnement en sang», ont écrit les médecins. «Au lieu de cela, nous préconisons des normes fondées sur des données scientifiques qui garantissent la plus grande sécurité de l’approvisionnement en sang et qui promeuvent simultanément l’équité et inversent la discrimination historique dans le don de sang.»