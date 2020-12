La bête quotidienne

Les graines des problèmes juridiques actuels de Hunter Biden ont été retrouvées sur son ordinateur portable volé

L’annonce faite mercredi par le ministère de la Justice qu’il enquêtait sur Hunter Biden, pour ce qu’il considérait comme des «affaires fiscales», a pris racine il y a plusieurs années avec une enquête beaucoup plus large qui comprenait un possible blanchiment d’argent, selon un rapport de CNN. pétillantes, conduisant à la place à une enquête sur les questions fiscales qui est maintenant menée par le bureau du procureur américain dans le Delaware. Mais les preuves de l’enquête plus large étaient apparentes dans les inscriptions sur une série de documents qui ont été rendus publics – mais sont en grande partie passés inaperçus – dans les jours qui ont précédé les élections de novembre, selon deux personnes proches du dossier. Enquête fédérale sur ses impôts Les relations commerciales du chasseur Biden ont toujours été une cible mûre pour le président Donald Trump et ses alliés. Mais ils sont devenus la cible principale de leurs attaques après que l’avocat du président, Rudy Giuliani, a affirmé lors des dernières semaines de l’élection avoir obtenu une copie de l’ordinateur portable du jeune Biden auprès d’un réparateur d’ordinateurs du Delaware nommé John Paul MacIsaac. Selon MacIsaac, Biden avait déposé plusieurs appareils au magasin en 2019 pour réparation. MacIsaac a déclaré au Daily Beast que Biden n’était jamais revenu et qu’il avait finalement remis les appareils au FBI par crainte pour sa sécurité personnelle.MacIsaac a également déclaré qu’il avait copié le contenu de l’un des ordinateurs portables pour Giuliani. Et, bien sûr, ces contenus ont rapidement fait leur chemin vers des personnalités et des médias conservateurs. Giuliani et d’autres, y compris Steve Bannon, sont apparus à la télévision sur le réseau, suscitant des théories du complot et poussant des affirmations non fondées sur les relations commerciales de Hunter à l’étranger. L’un des principaux médias diffusant des e-mails et des images du disque dur était le New York Post. Et pour l’une de ses histoires, le journal a publié ce qui semblait être des documents d’application de la loi fédérale remis à MacIsaac en échange de sa remise des ordinateurs portables Biden. L’un de ces documents – du FBI – comprenait un numéro de dossier qui avait le code associé à une enquête fédérale sur le blanchiment d’argent en cours dans le Delaware, selon plusieurs responsables de l’application de la loi qui ont examiné le document. Un autre document – un avec un numéro d’assignation du grand jury – semblait montrer les initiales de deux avocats américains adjoints liés au bureau de Wilmington, dans le Delaware. À l’époque, les responsables de l’application de la loi de l’État ne confirmaient ni ne nieraient l’existence d’un tel La sonde et les personnes associées à l’équipe de Biden ont également rejeté les demandes de renseignements du Daily Beast sur l’existence d’une telle sonde.Giuliani: Même si l’histoire de Hunter Laptop « n’est pas exacte, les « Américains » sont autorisés à le savoir » Mercredi, le bureau du procureur américain a refusé de commenter ce qu’ils ont appelé une enquête en cours. On ne sait pas si les enquêteurs fédéraux se fondent sur le contenu de l’ordinateur portable dans le cadre de leur enquête.Selon CNN, les autorités fédérales du FBI et de l’IRS Criminal Investigation Agency ont travaillé avec des procureurs du Delaware pour enquêter sur les transactions commerciales de Biden dans les pays étrangers , principalement en Chine, et que l’enquête a commencé en 2018. L’une des pistes d’enquête sondées par le DOJ était un diamant de 2,8 carats reçu par Hunter lors d’une réunion d’affaires avec un dirigeant de conglomérat pétrolier et gazier chinois. Selon ces deux personnes familières, le contenu de l’un des ordinateurs portables de Biden traite en grande partie du travail de Biden en Chine. L’une de ces sources a déclaré qu’un enregistrement de Hunter parlant du dirigeant chinois qui avait offert la bague, Ye Jianming, se trouvait sur l’appareil. Biden a précédemment déclaré publiquement qu’il n’avait pas conservé le diamant. Le New York Times a rapporté que «l’aspect blanchiment d’argent de l’enquête semble s’être éteint» mais que «les enquêteurs de l’Internal Revenue Service ont continué à examiner les impôts de M. Biden». Hunter Biden devait des centaines de milliers de dollars d’impôts en plus de faire face à une dette de carte de crédit et à deux hypothèques. L’IRS a émis un privilège sur lui et son ex-épouse pour 112 805 $ d’impôts impayés à partir de 2015. En prévision de l’annonce d’une enquête, l’équipe de transition présidentielle de Biden a publié une déclaration mercredi sous le nom de Hunter Biden. c’est la première fois que le bureau du procureur américain du Delaware a informé mon conseiller juridique, hier également, qu’il enquêtait sur mes affaires fiscales », lit-on. «Je prends cette question très au sérieux, mais je suis convaincu qu’un examen professionnel et objectif de ces questions démontrera que j’ai géré mes affaires de manière légale et appropriée, y compris avec l’avantage de conseillers fiscaux professionnels.» Les proches de la transition ont par la suite insisté pour journalistes que l’enquête n’était «pas liée» aux allégations portées contre Hunter Biden pendant la campagne présidentielle. Mais cette explication semble laisser de côté les origines de l’enquête sur le jeune Biden, qui chevauchait ses tentatives de partenariat avec une société chinoise d’énergie et de finance appelée CEFC China Energy et qui semblent évidentes dans ces documents du FBI depuis son ordinateur portable. Les divergences dans la déclaration, un porte-parole de la transition a refusé de parler officiellement.Fox News aurait refusé l’histoire de Hunter Biden Laptop First L’annonce de l’enquête mercredi garantit presque que l’aîné Biden deviendra président pendant que le ministère de la Justice enquête sur son fils. Et cela pourrait compliquer à la fois ses efforts pour réformer ce département – au milieu de l’inquiétude généralisée selon laquelle Trump a été utilisé par Trump comme un outil pour mener des vendettas politiques – ainsi que le début de son mandat. l’idée que les exploits de Hunter Biden sont importants pour leur programme. Et, pour cette raison, ils ont eu une approche pushmi-pullyu pour discuter des questions à son sujet avec la presse. S’exprimant sur CNN peu de temps après la publication de la déclaration de transition, le journaliste Evan Pérez a déclaré que lui et sa collègue Pamela Brown étaient en contact avec l’équipe juridique de Hunter Biden depuis lundi au sujet de l’enquête. Les avocats, a déclaré Pérez, ont déclaré à CNN qu’ils reviendraient vers eux, mais ont plutôt publié la déclaration rapide de la transition.La transition Biden ne confirmerait pas si la notification à l’équipe juridique de Hunter Biden par le bureau du procureur américain était une demande d’informations. ou une notification cible – le moyen par lequel le gouvernement fédéral informe les individus qu’ils sont la cible de poursuites pénales potentielles. La déclaration publiée par la transition donne l'impression que le ministère de la Justice n'a fait aucune demande à Hunter Biden, mais a simplement informé son équipe de l'existence de l'enquête. «Les lettres cibles sont essentiellement: 'Nous vous avons, venez parler si vous' Je voudrais aggraver les choses », a déclaré au Daily Beast un responsable de l'application de la loi fédéral familier avec la distinction.