Boris Johnson a révélé ce soir que GlaxoSmithKline soutiendrait la fabrication de jusqu’à 60 millions de doses du vaccin contre le coronavirus Novavax au Royaume-Uni.

Le groupe de travail sur les vaccins de No10 a signé un accord avec le géant britannique de la drogue GSK pour « remplir et terminer » l’approvisionnement du vaccin américain dans son usine de Durham à partir de mai.

M. Johnson a déclaré que cette décision « stimulera davantage le déploiement de nos vaccins », qui ralentira le mois prochain en raison d’un manque à gagner de cinq millions de jabs AstraZeneca en provenance de l’Inde.

Le «remplissage et finition» est l’étape d’achèvement de la fabrication du vaccin, la préparation des flacons du vaccin final et leur conditionnement pour la distribution et l’utilisation.

La Grande-Bretagne a obtenu 60 millions de doses du vaccin Novavax à deux doses dans le cadre d’un accord d’achat anticipé avec la société américaine, suffisamment pour vacciner complètement 30 millions de Britanniques.

Plus tôt ce mois-ci, Novavax a annoncé que son jab était efficace à 89% pour bloquer les maladies symptomatiques et a arrêté 100% des hospitalisations et des décès.

Le Premier ministre a déclaré ce soir à la conférence de presse de Downing Street: « Je suis ravi de l’investissement de GSK, qui montre la force de la fabrication au Royaume-Uni et stimulera encore le déploiement de nos vaccins.

«Le groupe de travail sur les vaccins a travaillé main dans la main avec les entreprises pour livrer avec succès des vaccins à l’ensemble du Royaume-Uni et cet accord continuera à soutenir notre approche.

« Nous restons sur la bonne voie pour offrir un premier vaccin à tous les plus de 50 ans d’ici le 15 avril, et à tous les adultes d’ici la fin juillet, et je veux à nouveau encourager tout le monde à se présenter pour un vaccin lorsque vous êtes appelé. »

Novavax doit soumettre ses données d’essai de stade avancé au régulateur médical britannique dans les semaines à venir et l’approbation est attendue en mai. Jusqu’à présent, trois vaccins ont été approuvés par la MHRA – fabriqués par Pfizer, AstraZeneca et Moderna – et un quatrième développé par Johnson et Johnson est actuellement à l’étude.

La Grande-Bretagne a déjà suffisamment de doses commandées par AstraZeneca et Pfizer seuls pour vacciner la nation entière avec deux doses. Mais les responsables prévoient que des injections de «rappel» devront être administrées chaque année aux personnes âgées et vulnérables, car l’immunité se dissipe plus rapidement dans ces groupes.

Dans d’autres développements de coronavirus aujourd’hui:

Pfizer dit qu’il prévoit d’augmenter considérablement la production et est prêt à rompre avec la société allemande avec laquelle il s’est associé pour un vaccin révolutionnaire;

Les agents de santé sont 90 pour cent moins susceptibles d’attraper Covid après avoir reçu deux doses, selon une étude américaine sur les jabs Pfizer et Moderna;

Moins de 60 pour cent des Britanniques noirs de plus de 70 ans ont reçu leur vaccin Covid, alors que le taux est de 91 pour cent chez les adultes blancs, révèlent les données de l’ONS;

Le patron de Wetherspoons, Tim Martin, a déclaré que les passeports jabs seraient la «goutte d’eau» pour de nombreux pubs en difficulté;

Et au milieu de l’assouplissement des restrictions de verrouillage pour permettre à trois personnes de deux ménages de se rencontrer, le gouvernement confirme que les voyages longue distance vers le bord de mer sont autorisés;

La France ne sera pas ajoutée à la «liste rouge» du Royaume-Uni des pays de voyage en provenance desquels les arrivées sont soumises aux règles de quarantaine des hôtels, a-t-on affirmé;

Matt Hancock dit que les voyages à l’étranger «pourraient bien» avoir lieu cet été, suscitant l’espoir que les escapades seront toujours autorisées.

Cela s’est produit alors que les cas quotidiens de Covid en Grande-Bretagne ont chuté de 13% en une semaine avec 4 654 infections de plus aujourd’hui.

Les décès ont légèrement augmenté pour s’établir à 23, contre 17 lundi dernier. Mais le bilan officiel des décès du ministère de la Santé repose sur les enregistrements, ce qui signifie que les chiffres quotidiens peuvent fluctuer.

Les experts seraient déconcertés par tout véritable pic de décès, car les taux d’infection ne sont pas devenus incontrôlables depuis la réouverture des écoles en Angleterre le 8 mars. La collecte de vaccins mammouths, qui a désormais atteint 30,4 millions d’adultes vulnérables, sauvera également des milliers de vies.

M. Johnson a averti aujourd’hui les Britanniques de « ne pas risquer les progrès que nous avons réalisés », alors que l’Angleterre sortait du verrouillage directement dans une vague de chaleur printanière de trois jours, avec des températures atteignant 24 ° C cet après-midi et une prévision de 76 ° F demain et mercredi. – juste timide du record de tous les temps de 78F.

Les responsables pensent que le vaccin Novavax pourrait devenir le cinquième vaccin Covid approuvé au Royaume-Uni, après Pfizer, AstraZeneca et Moderna.

Un vaccin fabriqué par Johnson and Johnson est actuellement en cours d’évaluation par l’Agence britannique de réglementation des médicaments et des produits de santé et une décision est attendue dans les semaines à venir.

Le jab Novavax diffère de ceux déjà utilisés au Royaume-Uni. Il combine une protéine génétiquement modifiée qui provoque une version affaiblie de Covid avec un ingrédient à base de plantes pour aider à générer une réponse immunitaire plus forte.

Les gens recevront deux doses du vaccin, à trois semaines d’intervalle. Le vaccin, officiellement nommé NVX-CoV2373, peut être conservé dans un réfrigérateur médical ordinaire.

Le site GSK de Barnard Castle est une installation spécialisée du réseau mondial de fabrication de GSK qui prend en charge la production de produits pharmaceutiques et vaccinaux GSK.

Le composant antigène protéique de NVX-CoV2373 est également produit dans le nord-est de l’Angleterre par le partenaire de fabrication de Novavax, FUJIFILM Diosynth Biotechnologies, sur leur site de Billingham, Stockton-on-Tees.

Roger Connor, président de GSK vaccines, a déclaré: « GSK est ravi de soutenir Novavax et le groupe de travail britannique sur les vaccins avec cet accord de fabrication pour le Royaume-Uni et notre usine de Barnard Castle entreprend maintenant le travail de préparation rapide nécessaire pour fabriquer jusqu’à 60 millions de doses de ce vaccin.

«Nous nous sommes assurés de pouvoir livrer ces volumes sans affecter l’approvisionnement de nos autres médicaments et vaccins vitaux, et sans perturber les autres collaborations Covid-19 dans lesquelles GSK est engagé dans le monde.