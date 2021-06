Le Royaume-Uni signale zéro nouveau décès de Covid pour la première fois depuis juillet 2020

Le Royaume-Uni n’a signalé aucun nouveau décès dans les 28 jours suivant un test Covid-19 positif pour la première fois depuis juillet 2020, selon les chiffres du gouvernement, alors que la campagne de vaccination de masse du pays continue de réduire le nombre de décès.

Mais les dernières données surviennent dans un contexte de malaise croissant concernant les projets visant à poursuivre la phase finale de la feuille de route du gouvernement en dehors des restrictions de verrouillage le 21 juin, alors que les cas quotidiens ont fortement augmenté ces derniers jours.

Nicola Sturgeon a déclaré que les cas de la variante détectée pour la première fois en Inde – rebaptisée variante Delta par l’Organisation mondiale de la santé – représentaient désormais plus de la moitié des nouveaux cas au nord de la frontière, en soulignant un «léger ralentissement» de l’assouplissement des restrictions. .

Tout en déplaçant Glasgow au niveau 2 – le seul domaine qui était resté au niveau 3 – le premier ministre écossais a qualifié la situation actuelle de «délicate et fragile» et a déclaré que la grande majorité de la ceinture centrale du pays resterait sous le niveau 2, au lieu de passer au niveau 1 comme prévu la semaine prochaine.

Cependant, le n ° 10 a indiqué que Boris Johnson ne voit toujours rien dans les données suggérant que le plan visant à mettre fin à toutes les restrictions légales de Covid plus tard ce mois-ci en Angleterre devrait être retardé. Une décision finale est attendue avant le 14 juin.

«Le Premier ministre a déclaré à plusieurs reprises que nous n’avons rien vu dans les données, mais que nous continuerons à examiner les données, nous continuerons à examiner les dernières preuves scientifiques au fur et à mesure que nous avancerons de juin vers le 21 juin, »A déclaré un porte-parole de Downing Street.

Dans une déclaration mardi, Matt Hancock a déclaré: «Le pays tout entier sera si heureux qu’aucun décès lié à Covid n’ait été enregistré hier.

«Les vaccins fonctionnent clairement – ils vous protègent, vous, votre entourage et vos proches. Mais malgré cette bonne nouvelle sans aucun doute, nous savons que nous n’avons pas encore vaincu ce virus, et avec des cas qui continuent d’augmenter, rappelez-vous les mains, le visage, l’espace et laissez entrer l’air frais à l’intérieur, et bien sûr, assurez-vous que vous pouvez obtenir les deux jabs ».

Le dernier décompte des morts alimentera les considérations des ministres et ils considéreront également que l’annonce de zéro décès intervient après un week-end férié, il peut donc y avoir un retard dans la communication des chiffres.

Selon les derniers chiffres officiels, 3 165 autres cas de coronavirus confirmés en laboratoire ont été enregistrés au Royaume-Uni à 9 heures du matin mardi.

Les scientifiques ont averti que de nombreuses personnes sont encore potentiellement exposées aux effets du Covid-19, malgré la campagne de vaccination du Royaume-Uni qui protège en grande partie les plus vulnérables jusqu’à présent.

Données internes du NHS partagées avec L’indépendant a montré qu’il y avait 42 patients Covid à l’hôpital de Bolton, où les cas ont augmenté ces dernières semaines, mardi – contre 49 jeudi dernier. Aucun nouveau patient n’a été admis au cours des dernières 24 heures et un patient a obtenu son congé.

Dans l’ensemble, l’hôpital comptait 11 patients en soins intensifs ou en forte dépendance et dans toute l’Angleterre, 776 patients Covid étaient hospitalisés mardi, avec 36 nouvelles admissions au cours des dernières 24 heures et 83 brevets délivrés.

Le professeur Mark Walport a déclaré au BBC il n’était «pas impossible» que la nation se trouve au pied d’une autre vague de Covid, mais il a insisté sur le fait que plus de données étaient nécessaires avant que le gouvernement puisse prendre une décision finale sur la date de levée du verrouillage.

« Nous devons substituer la spéculation aux données scientifiques qui sont la vérité, comme tout le monde l’a dit ces derniers jours, la situation est très délicatement équilibrée avec trois ensembles de pièces mobiles », a-t-il déclaré.

« Premièrement, nous avons une nouvelle variante plus transmissible, de cela il n’y a aucun doute, bien que nous ne sachions pas exactement combien plus transmissible. Deuxièmement, il y a eu un changement de comportement suite à l’assouplissement des mesures le 17 mai et les effets de cela ne fera que commencer à se concrétiser.

Il a ajouté: «Troisièmement, nous avons un programme de vaccination qui est très efficace, mais avec beaucoup de gens qui ont encore besoin à la fois de leur deuxième dose de vaccin et de la vaccination à partir de zéro. J’ai peur que des semaines avant que le Premier ministre doive prendre la décision difficile, il ne sera nécessaire de fournir les données. «

Le professeur Adam Finn, du Comité mixte sur la vaccination et l’immunisation (JCVI), a également averti qu’il était erroné de supposer que «le travail est fait» avec la campagne de vaccination de masse maintenant que près de 75% des adultes ont reçu leur premier vaccin.

«Il y a une vulnérabilité dans tout le pays. L’idée que d’une manière ou d’une autre le travail est fait est fausse », a déclaré le professeur Finn, de l’Université de Bristol. BBC Radio 4 aujourd’hui programme.

«Il y a encore beaucoup de gens qui n’ont ni eu ce virus … ni encore été vaccinés, et c’est pourquoi nous sommes actuellement dans une position vulnérable.»

Pendant ce temps, le professeur de biologie structurale à l’Université d’Oxford, James Naismith, a déclaré que la flambée de nouveaux cas prouve que le système de test et de trace de 37 milliards de livres sterling – précédemment salué comme «battant le monde – ne fonctionne pas».

«Avec des chiffres aussi bas qu’ils l’étaient et un niveau de verrouillage raisonnable, si le suivi et la traçabilité devaient un jour fonctionner et faire une différence, ce serait cette fois-ci – mais cela ne semble pas avoir fait de différence du tout,» il ajoutée.