Le Royaume-Uni s’est retiré de l’énergie alimentée au charbon. Les experts du climat espèrent que cela incitera d’autres à accélérer des projets similaires

Alors que l’horloge approchait de minuit lundi, les travailleurs ont été invités à se rassembler à la cantine de la centrale électrique au charbon du village anglais de Ratcliffe-on-Soar pour regarder en direct la salle de contrôle au moment où les groupes électrogènes étaient allumés. éteint pour la dernière fois.

La Grande-Bretagne a été le premier pays à construire une centrale électrique au charbon en 1882 et est devenue cette semaine le premier membre du G7 à supprimer complètement ces installations.

« Je pense que c’est une bonne chose que cela se produise et que c’est une bonne chose que le Royaume-Uni montre la voie », a déclaré Brian Hill, président de la paroisse de Ratcliffe-on-Soar, près de Nottingham, dans le centre de l’Angleterre.

Cet homme de 87 ans a assisté à la construction des huit tours de refroidissement de 114 mètres de haut dans les années 1960 et se réjouit aujourd’hui de voir le site tentaculaire, qui employait autrefois plusieurs centaines de travailleurs, être mis hors service.

« C’est un carburant sale », a-t-il déclaré à la CBC. « Je préfère un air plus pur. »

La transition relativement rapide du pays vers l’abandon du charbon thermique, qui était un moteur clé de l’économie et produisait encore 80 pour cent de l’électricité britannique en 1990, est considérée par beaucoup comme un symbole de puissance et la preuve que même les pays les plus dépendants du charbon peuvent faire cet interrupteur.

« C’est une véritable preuve que la transition et le changement peuvent arriver très rapidement., » a déclaré Matthew Webb, directeur associé du programme Coal to Clean chez E3G, un groupe de réflexion indépendant basé au Royaume-Uni sur le climat. « Nous devons vraiment passer à la vitesse supérieure et passer à un niveau supérieur en termes de retrait du charbon. »

Brian Hill, président de la paroisse de Ratcliffe-on-Soar, affirme que ses deux enfants ont assisté à la construction de l’usine dans les années 1960. Aujourd’hui, à 87 ans, il assistera à sa mise hors service. (Lauren Sproule/CBC)

Même si de nombreuses économies avancées, dont le Canada, se sont engagées à éliminer progressivement le charbon thermique d’ici 2030 et que certains pays européens comme la Suède et l’Autriche ont déjà atteint cet objectif, il existe encore des milliers de centrales électriques au charbon en activité dans le monde.

En 2023, un nouveau record de consommation mondiale de charbon a été établi . Elle a été principalement motivée par de nouveaux usines mises en service en Chine.

Les scientifiques affirment que pour limiter le réchauffement climatique à 1,5°C, l’objectif fixé dans le Accord de Paris en 2015, les centrales électriques au charbon doivent être progressivement supprimées partout d’ici 2040.

« Un défi de taille »

Afin d’atteindre les objectifs climatiques, Global Energy Monitor, une organisation non gouvernementale basée aux États-Unis, estime que les centrales électriques au charbon, qui représentent environ un tiers des émissions mondiales, il faut prendre sa retraite à un taux plus de quatre fois plus vite que ce qui se produit actuellement.

« À l’échelle mondiale, nous sommes toujours confrontés à un défi considérable. [2,000 gigawatts] d’électricité au charbon exploitée aujourd’hui. Cela représente près de 9 000 centrales au charbon », a déclaré Webb dans une interview.

Mais il a ajouté que la capacité du Royaume-Uni à accélérer son élimination progressive du charbon servirait, espérons-le, de modèle à d’autres pays.

Plus de la moitié de l’électricité britannique provient désormais de sources renouvelables telles que l’énergie éolienne et solaire. Le reste provient du gaz naturel et de l’énergie nucléaire.

Mais à une époque, le charbon était le leader. Cela a contribué à stimuler l’industrialisation du Royaume-Uni et à développer l’économie du pays. Il générait la vapeur nécessaire pour faire fonctionner les chemins de fer et alimenter les usines et les communautés.

Mais l’industrie charbonnière du pays a connu une transition radicale bien avant les objectifs climatiques mondiaux.

Point d’éclair politique

Lorsque Margaret Thatcher est devenue Premier ministre en 1979, près de 200 000 mineurs de charbon travaillaient sur des sites appartenant à l’État et perdaient de l’argent. En réponse aux projets de fermeture de 20 puits miniers, les travailleurs ont débrayé et se sont mis en grève en 1984 .

La décision du gouvernement Thatcher de dénoncer les mineurs de charbon en grève et d’annuler les piquets de grève est devenue un point d’éclair politique.

Lorsque Thatcher a démissionné de son poste de Premier ministre en 1990, il restait environ 50 000 mineurs de charbon.

La construction a commencé sur le site de 270 hectares de la centrale de Ratcliffe-on-Soar en 1963 et la centrale électrique au charbon a commencé à fonctionner en 1967. (Soumis par Uniper)

À une certaine époque, la centrale de Ratcliffe-on-Soar alimentait deux millions de foyers. Il devait être fermé en 2022, mais en vertu d’un accord avec le gouvernement, il est resté ouvert pendant deux ans supplémentaires en raison d’une crise gazière à l’échelle européenne déclenchée par l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

L’usine, qui appartient à Uniper, une entreprise allemande, employait environ 350 personnes avant la fin des travaux.

Environ la moitié des travailleurs seront impliqués dans le démantèlement de l’usine, qui devrait prendre deux ans.

« Optimiste » pour une tendance à la baisse

« Les centrales au charbon du Royaume-Uni étaient relativement anciennes par rapport à d’autres pays qui ont des centrales au charbon plus jeunes, mais l’analyse montre… qu’il est possible d’ici 2040, même ces jeunes centrales au charbon, d’être mises hors service de manière économiquement efficace », a déclaré Lucy Hummer, une chercheur dans le programme de suivi du charbon avec Global Energy Monitor à Washington, DC

Hummer a déclaré que même si la capacité alimentée au charbon avait augmenté l’année dernière, elle était « optimiste » quant à une tendance à la baisse prochaine.

Lorsque la centrale de Ratcliffe-on-Soar a fermé ses portes le 30 septembre, il s’agissait de la dernière centrale électrique au charbon du Royaume-Uni. (Soumis par Uniper)

Les centrales thermiques au charbon chinoises ne fonctionnent pas à leur capacité maximale et devraient fonctionner à une capacité encore plus faible à l’avenir.

« Les autorisations importantes accordées à de nouvelles centrales au charbon en Chine touchent à leur fin. Et des centaines de gigawatts de nouvelles énergies renouvelables sont en cours d’installation », a déclaré Hummer.