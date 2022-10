Le Royaume-Uni s’est déchaîné contre la formation facilitée par SA pour les pilotes chinois. Il s’avère que le Royaume-Uni l’a fait aussi.

L’équipe de voltige britannique les Red Arrows a circulé sur la piste de l’aéroport de Zhuhai en Chine, en octobre 2016, lors de sa première visite en Chine. (Feature China/Future Publishing via Getty Images)

L’administration précédente au Royaume-Uni a récemment été terriblement scandalisée qu’une société sud-africaine ait recruté d’anciens pilotes de chasse de ce pays pour former des pilotes chinois.

Mais la Grande-Bretagne a envoyé des pilotes en service de la Royal Air Force pour enseigner en Chine et a accueilli des étudiants chinois dans ses collèges militaires, a rapporté Sky News.

Les sources du renseignement et de l’armée au Royaume-Uni sont aussi perplexes face au bruit récent que l’école ciblée, la Test Flying Academy d’Afrique du Sud.

Mais le parti d’opposition britannique et les politiciens australiens exigent toujours une action.

Dans ce qui s’est avéré être les derniers jours de l’administration éphémère de Liz Truss, le Royaume-Uni a lancé une alerte concernant une menace sérieuse : une société sud-africaine recrutait d’anciens pilotes de la Royal Air Force et les utilisait pour former des chasseurs chinois. pilotes.

Cela, a déclaré le Royaume-Uni, constituait un risque sérieux pour sa sécurité nationale. Des commentaires moins formels de l’armée britannique incluaient le mot «trahison».

La société impliquée, la Test Flying Academy of South Africa (TFASA), était perplexe, notamment parce qu’elle suivait exactement le même type de formation depuis de nombreuses années avec les connaissances précises et incontestables de l’armée britannique.

Il s’avère que des sources ayant une connaissance approfondie des opérations militaires du Royaume-Uni sont également perplexes face à la soudaine flambée d’indignation – parce que le Royaume-Uni a envoyé ses pilotes de chasse en Chine pour aider à former des pilotes chinois.

Au moins trois ressortissants chinois ont été formés dans un collège de la RAF, Sky News a rapporté vendreditandis que quatre pilotes de chasse ont été envoyés à Pékin pour aider à enseigner un “cours d’anglais aéronautique”.

Ce titre de cours semble avoir été un terme impropre, a déclaré une source à la rédactrice en chef de la sécurité et de la défense de Sky, Deborah Haynes, comme en témoigne le fait qu’il devait être enseigné par des aviateurs militaires de première ligne, et faisait partie d’un effort plus large pour aider la Chine à apprendre à faire face avec un déploiement à l’étranger.

Le ministère britannique de la Défense n’a pas répondu aux questions de Sky sur cette formation.

Truss – qui a personnellement commenté la gravité de la formation facilitée par l’Afrique du Sud des pilotes chinois – a depuis été remplacé au poste de Premier ministre britannique. Mais le ministre des Forces armées qui était au premier plan pour sonner l’alarme, James Heappey, a été renommé à ce poste.

Le parti travailliste d’opposition britannique a exprimé son indignation face aux éventuelles atteintes à la sécurité qui pourraient, en théorie, se produire lorsque des pilotes britanniques entraînent des pilotes chinois. Et en Australie, le gouvernement s’est engagé à enquêter sur ce qui, selon lui, était que TFASA embauchait ses anciens pilotes militaires, ainsi que des pilotes de chasse néo-zélandais.

Le Royaume-Uni a semblé suggérer qu’il exercerait des pressions diplomatiques ou autres sur l’Afrique du Sud pour qu’elle ferme TFASA. Il n’a pas encore répondu aux questions de Business Insider Afrique du Sud sur le calendrier et la nature de ces efforts.