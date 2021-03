La Grande-Bretagne pourrait être frappée par une « vague de sortie » de Covid lorsque le verrouillage est levé, mais il est peu probable que cela entraîne une hausse incontrôlable des admissions à l’hôpital ou des décès, ont insisté les experts aujourd’hui malgré les prédictions d’un modèle SAGE publié la semaine dernière.

Les scientifiques ont déclaré à MailOnline que s’il n’y avait « aucun doute que les infections augmenteront » lorsque les pubs et les restaurants rouvriront et que les gens recommenceront à se mélanger, les vaccins avaient « résolu le problème des maladies graves ».

Ils ont déclaré qu’en plus de l’effet jab, les mois chauds de l’été freineraient également la transmission et empêcheraient d’énormes pics de se répandre sur le petit nombre de personnes vulnérables qui n’ont pas été piégées ou pour lesquelles les vaccins ne fonctionnent pas.

Les commentaires sont venus après une modélisation sombre des scientifiques du gouvernement suggérant la semaine dernière qu’il pourrait y avoir un pic final de plus de 1000 décès par jour plus tard dans l’année, même avec le programme de vaccination qui avance.

Les chercheurs de l’Université de Warwick, qui ont fait la projection, ont affirmé que la variante de Kent la plus infectieuse continuerait de se propager en grand nombre lorsque les verrouillages seraient allégés, ce qui constituerait une menace constante pour les personnes âgées et malades – même avec des vaccins qui réduisent la transmission de 60%, car le Pfizer et AstraZeneca jabs font.

L’équipe de modélisation, qui alimente le Groupe consultatif scientifique pour les urgences (SAGE), a depuis admis que ses estimations étaient trop pessimistes et sous-estimé l’efficacité des piqûres pour prévenir l’hospitalisation et la mort.

Réagissant à leurs découvertes, le professeur Keith Neal, épidémiologiste à l’Université de Nottingham, a déclaré à MailOnline: « Ce modèle est tellement faux et il vous montre simplement ce qui ne va pas avec les modèles en général. »

Il a déclaré que les cas inévitables augmenteraient lorsque le verrouillage serait levé, mais a insisté sur le fait que les gens devraient « cesser de se soucier des cas et commencer à penser aux gens qui tombent malades ou mourants », ce qu’il a affirmé que les vaccins avaient résolu.

Le professeur Gabriel Scally, expert en santé publique à l’Université de Bristol, a déclaré à MailOnline que l’été et le plein air allaient donner à la situation au Royaume-Uni un autre «avantage fantastique».

Il a souligné que l’année dernière, les décès de Covid sont restés à deux chiffres pendant quatre mois d’été, sans l’aide de vaccins. Le professeur Scally a déclaré que les prévisions de Warwick étaient « inconcevables » à moins qu’une nouvelle variante capable de contourner les vaccins ne se généralise.

La modélisation de l’Université de Warwick, qui alimente le SAGE, a suggéré qu’il aurait pu y avoir un extraordinaire 1750 décès quotidiens de Covid si la Grande-Bretagne avait levé la majorité des restrictions de verrouillage et est revenue à la règle du couvre-feu de six heures et 22 heures en février (à gauche). La modélisation, publiée le 18 mars, suggérait que les décès quotidiens pourraient osciller autour de 200 dans le cadre du plan de verrouillage actuel de Boris (à droite). La ligne violette est ce à quoi les chercheurs prédisent que l’épidémie au Royaume-Uni ressemblera, car il a été démontré que les vaccins réduisent la transmission de 60%.

Warwick a également modélisé ce qui arriverait aux décès si toutes les bordures étaient progressivement levées cet été (à gauche) ou en automne (à droite). Les deux scénarios se traduiraient par un pic hivernal important, selon les calculs. La levée de tous les trottoirs d’ici juillet pourrait entraîner 1 500 décès par jour au sommet, tandis que leur levée d’ici octobre pourrait en entraîner plus de 1 000. Le Dr Sam Moore de Warwick, co-auteur de l’étude, a depuis admis que les projections étaient trop pessimistes. Il a déclaré au Telegraph: « Depuis que nous avons mené cette étude, de nouvelles preuves suggèrent qu’il pourrait y avoir un niveau de protection plus élevé contre les maladies graves offert par les vaccins Pfizer / BioNTech et Oxford / AstraZeneca que le niveau que nous avons supposé. »

Mais les preuves d’Israël, le seul pays qui pique plus vite que la Grande-Bretagne, montrent que les cas ont continué de chuter après la sortie du lock-out il y a un mois (orange). Quand Israël s’est ouvert, environ 50% de sa population avait été vaccinée, au même stade que la Grande-Bretagne en est actuellement. En bleu, le taux d’infection du pays après la réouverture de son arrêt précédent l’année dernière, avant que les vaccins ne soient disponibles

Le professeur Neal a déclaré à MailOnline: « Il ne fait aucun doute que lorsque les gens commenceront à se mélanger, les cas augmenteront. Mais les vaccins ont résolu le grave problème de la maladie. Nous ne devrions pas nous soucier des cas.

« Nous pensons que le pays avait environ un million d’étudiants qui ont attrapé Covid à l’automne de l’année dernière et vous aurez du mal à en trouver un seul qui a été admis à l’hôpital et encore moins est mort.

La confiance du Kent NHS craint une montée en flèche de Covid en juin qui pourrait le voir traiter autant de patients infectés que lors du pic d’avril dernier Une confiance du NHS craint de faire face à une énorme poussée de Covid cet été – et se prépare à traiter autant de patients infectés qu’en avril dernier. Maidstone et Tunbridge Wells, qui a été durement touchée lors de la deuxième vague, s’attendent à ce que jusqu’à 100 lits soient occupés par des patients atteints de coronavirus à la mi-juin dans un scénario « raisonnablement optimiste ». Mais il prévient que cela pourrait doubler pour atteindre 200 lits – plus d’un quart de ceux disponibles – si le taux de vaccination est faible, entravé par des problèmes d’approvisionnement ou affecté par de nouvelles variantes. La fiducie, qui gère deux hôpitaux, a vu 90 lits occupés par des patients Covid au plus fort de la première vague au printemps dernier. Mais cela a grimpé à plus de 300 pendant les jours les plus sombres de la deuxième vague, après que la variante plus infectieuse de Kent ait déclenché une épidémie dévastatrice. Les prévisions étaient basées sur la modélisation par les chefs locaux de la santé. Mais des sources du NHS ont déclaré que des plans similaires élaborés dans d’autres fiducies étaient basés sur de sombres prédictions du SAGE selon lesquelles il pourrait y avoir une troisième vague d’hospitalisations plus tard cette année. Les experts ont creusé des trous dans les prévisions du SAGE, soulignant que les coronavirus sont saisonniers et se propagent mieux en hiver.

«Nous devons donc moins nous soucier des infections et commencer à nous concentrer sur le suivi des admissions et des décès à l’hôpital. La crainte est qu’une fois que beaucoup de jeunes sont infectés, cela se propage aux populations vulnérables, mais nous ne sommes pas sûrs que cela se produira.

« Nous avons ouvert l’année dernière et n’avons pas vu la même folie [as is suggested in Warwick’s modelling]».

Interrogé sur le caractère réaliste des prévisions de Warwick, le professeur Scally a ajouté: « C’est inconcevable à moins que nous ne voyions les pires circonstances possibles, où le virus est capable de fonctionner librement et d’infecter un grand nombre de personnes à risque modéré.

« Je suppose que si cela circule vraiment largement, il pourrait y avoir le genre de chiffres qu’ils suggèrent, mais c’est l’image la plus pessimiste … l’été et le plein air ont également un avantage fantastique. »

Il a ajouté que tant qu’une nouvelle variante ne se généralisera pas, « nous ne l’aurons probablement pas aussi mauvais que cela [up to 1,000 deaths a day]».

Mais il a averti: « Le gouvernement n’aide pas – nous n’avons toujours pas un bon programme de test et de traçabilité et nous ne mettons toujours pas les arrivées en quarantaine, il y aura donc un danger de variantes. »

Le Dr Sam Moore, co-auteur de l’étude Warwick, a depuis admis que les calculs de son équipe sous-estimaient l’effet des coups sur les maladies graves.

La dernière analyse de Public Health England de l’impact réel des piqûres sur la crise britannique a suggéré qu’ils réduisaient les admissions et les décès à l’hôpital de plus de 90% après deux doses, et de 85 et 80%, respectivement, après une seule injection.

Le Dr Moore a déclaré au Telegraph vendredi dernier: « Depuis que nous avons mené cette étude, de nouvelles preuves suggèrent que les vaccins Pfizer / BioNTech et Oxford / AstraZeneca pourraient offrir un niveau de protection plus élevé contre les maladies graves que le niveau supposé.

«Cela pourrait réduire la taille des futures admissions à l’hôpital et des décès que nous avons estimés, rendant les futures vagues plus gérables pour le service de santé.

Mais malgré l’aveu du Dr Moore, certains patrons du NHS se préparent toujours aux pires résultats possibles cet été.

La confiance du NHS en Maidstone et Tunbridge Wells, dans le Kent, qui a été durement touchée lors de la deuxième vague, s’attend à ce que jusqu’à 100 lits soient occupés par des patients atteints de coronavirus à la mi-juin dans un scénario « raisonnablement optimiste ».

Mais il a averti que cela pourrait doubler à 200 lits – plus d’un quart de ceux disponibles – si le taux de vaccination est faible, entravé par des problèmes d’approvisionnement ou affecté par de nouvelles variantes.

La fiducie, qui gère deux hôpitaux, a vu 90 lits occupés par des patients Covid au plus fort de la première vague au printemps dernier.

Mais cela a grimpé à plus de 300 pendant les jours les plus sombres de la deuxième vague, après que la variante plus infectieuse de Kent ait déclenché une épidémie dévastatrice.

Les prévisions étaient basées sur la modélisation par les chefs locaux de la santé. Mais des sources du NHS ont déclaré que des plans similaires élaborés dans d’autres fiducies étaient basés sur de sombres prédictions du SAGE selon lesquelles il pourrait y avoir une troisième vague d’hospitalisations plus tard cette année.