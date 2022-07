Le Royaume-Uni sera plus chaud que le SAHARA au milieu de températures «exceptionnelles» alors que des millions de wfh et l’effondrement des trains déclenchent le chaos dans les voyages

La GRANDE-BRETAGNE sera plus chaude que le SAHARA cette semaine alors que les températures grimpent à 38 ° C, prédit le Met Office.

Les Britanniques sont invités à travailler à domicile aujourd’hui et demain s’ils le peuvent, car une alerte de chaleur rouge “danger pour la vie” reste en place dans certaines régions.

Les nageurs ont aimé se rafraîchir dans la mer au large de Brighton Crédit : LNP

Des foules immenses ont afflué sur la plage de Weymouth, Dorset Crédit : ©Graham Hunt

La plage de Brighton était également un endroit populaire pour les amateurs de soleil ce week-end Crédit : Alamy

Le Met Office a prévu que la capitale pourrait connaître des sommets de 38 ° C demain alors que des “températures exceptionnellement élevées” balaient l’Angleterre.

La flambée des températures signifie qu’il fera plus chaud que Nassau aux Bahamas (32C), Kingston en Jamaïque (33C), Malaga en Espagne (28C), Athènes en Grèce (35C), Albufeira au Portugal (28C) et Dakhla, dans l’Ouest Sahara (24C).

D’autres régions d’Angleterre connaîtront également un temps plus chaud que les destinations de vacances, avec les Midlands qui devraient connaître des sommets de 37C, l’East Anglia avec 36C et le Nord-Ouest et le Nord-Est avec 33C.

Le record absolu du Royaume-Uni de 38,7 ° C (102 ° F) a été enregistré à Cambridge en juillet 2019.

Alors que les températures montaient en flèche, les amateurs de soleil ont afflué vers les plages bondées pour profiter du soleil hier.

Et les Britanniques sont invités à travailler à domicile aujourd’hui alors que les opérateurs ferroviaires mettent en garde contre des retards et des annulations importants.

Le ministre du Cabinet, Kit Malthouse, a déclaré: “Les gens doivent être sur leurs gardes en cas de perturbation.

“S’ils n’ont pas à voyager, cela peut être un moment pour travailler à domicile.”

Cependant, la météo pourrait même saboter cela – avec des menaces de pannes liées à la chaleur, des vitesses WiFi plus lentes et des signaux téléphoniques faibles.

Le Met Office a averti : « Il existe un risque élevé de défaillance des systèmes et équipements sensibles à la chaleur.

“Cela pourrait potentiellement entraîner une perte localisée d’électricité et d’autres services essentiels, tels que l’eau ou les services de téléphonie mobile.”

Le London North Eastern Railway a supprimé mardi tous ses services de King’s Cross à York, Leeds et Lincoln.

Avanti West Coast a déclaré qu’il offrirait beaucoup moins de services à partir d’aujourd’hui.

Le patron de Transport for London, Andy Lord, a déclaré: “Nous conseillons à tous nos clients de ne voyager que si leur voyage est essentiel.”

CHAUD CHAUD CHAUD

On s’attend également à ce que les routes soient désertes car les gravillons répandent du sable pour empêcher la surface de fondre.

Pendant ce temps, certains chefs d’établissement ont annoncé que les élèves devraient rester à la maison – une décision à laquelle s’oppose le vice-Premier ministre Dominic Raab.

Il a déclaré: «Il est vraiment important de s’assurer que les jeunes enfants reçoivent l’éducation dont ils ont besoin. Surtout après la pandémie et les écoles sont bien placées pour le faire.

Il était soutenu par la secrétaire à l’éducation de l’ombre, Bridget Phillipson, qui a déclaré: “Je pense que les enfants ont déjà beaucoup manqué en termes d’éducation et il est juste qu’ils soient là.”

Le ministre du Cabinet, M. Malthouse, a également exhorté les Britanniques à faire attention à leurs voisins âgés alors que les températures montent en flèche.

Il a exhorté les gens à “faire la chose entre voisins” et à surveiller les personnes âgées vivant à proximité pour “vérifier qu’elles vont bien, qu’elles ont accès à l’eau, qu’elles se rafraîchissent et prennent soin d’elles”.

“J’espère que nous passerons à travers les choses en bonne forme”, a-t-il déclaré à LBC.

Ce matin, le météorologue en chef du Met Office Paul Davies a déclaré à Sky News que même des collègues de pays chauds comme l’Espagne et le Portugal avaient décrit les scènes au Royaume-Uni comme “exceptionnelles”.

“Je parlais à mes collègues en Espagne, au Portugal et en France ce week-end et ils ont décrit cette chaleur comme exceptionnelle aussi, et ils ont vu et observé des températures incroyables et, comme je l’ai dit, la brutalité de cet impact.

“En ce qui concerne le Royaume-Uni, la chaleur qui a touché l’Espagne, le Portugal et la France est différente envers nous.

“C’est donc l’activité de ce panache, ainsi que la génération de notre propre chaleur, qui causent les problèmes particuliers de demain.”

Cela survient alors que de nouveaux records ont été battus dimanche au Pays de Galles et en Irlande du Nord.

Hawarden, un village du nord du Pays de Galles, a atteint 33C tandis qu’Armagh en Irlande du Nord était de 27,7C.

Samedi, un homme s’est tragiquement noyé alors qu’il nageait dans un réservoir – la cinquième personne à mourir jusqu’à présent dans la canicule étouffante.

Le corps du local de 50 ans a été retrouvé à Ardsley Reservoir, dans le West Yorkshire, après une recherche de 24 heures.

Le météorologue M. Davies a déclaré que les températures diminueraient à partir de mercredi prochain – mais a averti qu’une autre vague de chaleur plus tard en été ne pouvait être exclue.

M. Davies a déclaré à Sky News: “Quand nous regardons vers l’avenir en ce qui concerne la semaine prochaine, il y a un temps plus facile car en fait les températures commencent à revenir à ce que nous décrivons comme légèrement au-dessus de la normale à partir de mercredi environ.

“Mais alors que nous entrons dans tout cela, vous ne pouvez tout simplement pas exclure un autre panache.”

L’alerte «danger pour la vie» du Met Office couvre une bande entre Londres, Manchester et la vallée de York.

Les Britanniques se sont emballés dans les wagons de métro étouffants de Londres ce matin Crédit : LNP

Les Sunseekers ont pris une place tôt sur la plage de Bournemouth ce matin Crédit : w8media