Le Royaume-Uni sera “perçu comme raciste” si Rishi Sunak n’est pas élu Premier ministre, selon un éminent donateur conservateur

Le Royaume-Uni sera “perçu comme raciste” si Rishi Sunak n’est pas élu Premier ministre, a affirmé un donateur conservateur.

Rami Ranger a déclaré que si Sunak ne réussissait pas à Boris Johnson, le Royaume-Uni aurait “une mauvaise réputation”.

Le groupe de réflexion British Future a déclaré qu’il y avait “des preuves de plus en plus solides” que l’appartenance ethnique n’était pas un facteur.

Si Rishi Sunak ne devient pas le prochain Premier ministre du Royaume-Uni, le pays aura une “mauvaise réputation” et sera “perçu comme raciste”, a déclaré un éminent donateur conservateur.

Les commentaires ont été faits par Rami Ranger, qui a donné 1,3 million de livres sterling au parti personnellement et par l’intermédiaire de sa société Sun Mark. Il a été nommé Lord en 2019 par Theresa May.

Cela est venu alors que Sunak était en concurrence avec Liz Truss pour être choisi par les électeurs du Parti conservateur pour succéder à Boris Johnson en tant que chef du parti et donc Premier ministre.

Ranger a déclaré à la chaîne d’information indienne Bharat Tak qu’il soutenait Sunak, un ancien chancelier, car son “calibre est au-dessus de tout le monde”. L’interview était dans un mélange d’hindi et d’anglais, qu’Insider a traduit.

Il a déclaré que la “politique intérieure” pourrait jouer contre Sunak, qui, en cas de succès, deviendrait le premier Premier ministre d’origine indienne du Royaume-Uni.

“Si les gens le rejettent, ce sera une mauvaise réputation pour le parti et le pays car cela sera perçu comme raciste”, a déclaré Ranger.

“Et donc il y a une pression sur eux pour prouver qu’ici la race n’a pas d’importance. Le calibre compte et le calibre de Rishi est au-dessus de tout le monde.”

Il a ajouté: “Je suis optimiste que les gens ici seront justes et ne rejetteront personne sur la base de la race.”

La course pour succéder à Boris Johnson a été largement salué comme le le plus diversifié de l’histoire britanniqueavec des candidats dont Nadhim Zahawi, né en Irak, Kemi Badenoch, né à Londres de parents nigérians, et Sajid Javid, dont les parents sont originaires du Pakistan.

Sunak, qui était le favori lors de la phase parlementaire du concours, s’est qualifié pour les deux derniers contre Truss, qui a actuellement l’avantage. Elle serait la troisième femme Premier ministre du Royaume-Uni.

Sunder Katwala, directeur du groupe de réflexion sur la diversité British Future, a déclaré à Insider: “Je pense que nous avons maintenant des preuves de plus en plus solides pour affirmer avec une confiance croissante que cette élection à la direction ne sera décidée ni par l’appartenance ethnique de Rishi Sunak ni par le sexe de Liz Truss.

“Les deux tiers des députés conservateurs ont voté pour un candidat appartenant à une minorité ethnique lors de leur premier vote à la direction. Dans les sondages, il y a eu une poussée tardive pour Kemi Badenoch, qui était le favori parmi les membres des quatre derniers. Cela me semble porter un coup décisif à l’idée que la discrimination de la couleur de peau est déterminante dans cette course.

“C’est un parti idéologique – sur le Brexit et la fiscalité – qui est plutôt fier d’avoir des conservateurs noirs et asiatiques lorsqu’ils partagent ces opinions conservatrices”, a-t-il déclaré. “L’affirmation selon laquelle la couleur de la peau est décisive pour la plupart des membres est tout simplement impossible à aligner sur les preuves de leur point de vue.”

Katwala a noté que “l’opprimé” Sunak avait “une bataille difficile” devant lui pour atteindre Downing Street.

“Mais il s’agit d’une élection sur le leadership, la fiscalité et l’orientation future du parti. Je ne pense pas que les partisans de Sunak ou les opposants politiques du parti aient des preuves crédibles suggérant que la race ou le sexe est plus qu’un facteur marginal dans cette élection à la direction. .”

Invité à élaborer sur ses premiers commentaires, Ranger a publié une vidéo sur Twitter.

Par e-mail, Ranger a déclaré que son interview avait été “accordée à une télévision indienne pour souligner que les Britanniques et le Parti conservateur ne sont pas racistes”.

Il a souligné que la candidature de Sunak au poste de Premier ministre démontrait “le sens britannique du fair-play”.

Mais il a ajouté: “Si la majorité des membres rejettent massivement Rishi Sunak, cela créera une perception négative dans l’esprit des communautés ethniques. Peu importe ce que je dis, ce qui compte, c’est de quelle manière le public votera.”

“Rishi a été soutenu par la majorité du Parti parlementaire conservateur, et je crois que les gens devraient soutenir leur représentant élu. S’ils ne le font pas, alors ce n’est pas moi. Ce sont eux qui envoient de tels [a] notion.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que le racisme était toujours un facteur dans la politique britannique, Ranger a répondu “pas autant que lorsque j’ai commencé mon parcours au sein du Parti conservateur il y a environ 35 ans. Nous avons dû former le lien conservateur anglo-asiatique pour apporter un changement positif au Parti… Grâce à notre travail, le Parti est devenu plus robuste et notre démocratie plus riche.”

L’équipe de campagne de Sunak a refusé de commenter, affirmant seulement que “les opinions de Rami sont les siennes”.

