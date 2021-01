L’ancien commissaire de la police métropolitaine a déclaré que le Royaume-Uni serait moins en sécurité maintenant que le pays a quitté l’UE et que le processus du Brexit est terminé.

Les remarques de Sir Ian Blair sont intervenues après que Priti Patel a affirmé que la nation pouvait être rendue plus sûre après avoir quitté le bloc par la police et les agences de sécurité qui se sont vu confier «des pouvoirs encore plus stricts».

Sir Ian a rejeté la suggestion et a signalé la perte du mandat d’arrêt européen et d’une importante base de données de l’UE qui avait été consultée plus de 500 millions de fois par an par la police britannique.

«Nous avons perdu des pouvoirs», a-t-il déclaré à BBC Radio 4. Aujourd’hui programme le lundi. «Nous avons perdu l’accès complet aux bases de données interrogeables en temps réel dans toute l’Europe sur les casiers judiciaires, l’ADN, les empreintes digitales et les renseignements criminels.»

Sir Ian, le chef du Met entre 2005 et 2008, a ajouté: «La police a doucement battu le tambour en disant:« Cela va nous rendre moins sûrs ». Et j’ai peur que ce soit ce qui va se passer.

Ecrire dans Le télégraphe du dimanche, Mme Patel a affirmé qu’interdire aux criminels étrangers qui ont purgé plus d’un an de prison d’entrer au Royaume-Uni ferait partie des «pouvoirs les plus puissants» qui pourraient bientôt être accordés aux autorités britanniques.

Cependant, l’UE a clairement indiqué qu’en vertu de l’accord conclu avant Noël, le Royaume-Uni ne bénéficierait pas du même niveau de «facilités» sur les questions de police et de sécurité qu’auparavant. Une note d’information de l’UE a déclaré que le Royaume-Uni n’aurait plus «d’accès direct en temps réel» aux bases de données sensibles.

L’un des changements les plus importants pour les agents de police et de sécurité sera la perte de la base de données du système d’information Schengen II (SIS II), que les agents avaient pu rechercher automatiquement à côté de l’ordinateur national de la police.

Lord Ricketts, l’ancien conseiller à la sécurité nationale, était d’accord avec l’évaluation de Sir Ian sur les pertes de sécurité post-Brexit.

«Je ne vois pas comment nous pouvons être plus sûrs en laissant un partenariat étroit avec les voisins les plus proches», a-t-il déclaré.

Le pair croisé, qui préside le sous-comité des Lords sur la sécurité et la justice de l’UE, a déclaré Aujourd’hui: «Je ne pense pas qu’il y ait un dividende [from Brexit] – nous sommes en mode de limitation des dégâts. Nous devons maintenant … espérer que nos forces opérationnelles et nos collègues à travers l’Europe seront aussi utiles que possible pour trouver des solutions de contournement.

Il a ajouté: «Le ministre de l’Intérieur parle d’interdire les criminels étrangers qui ont été emprisonnés plus d’un an. Ok, c’est bien. Mais cela dépend de savoir qui a ce genre de casier judiciaire. L’UE dispose d’une base de données pour cela. Nous ne pouvons plus y accéder directement. »