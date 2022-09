Le Royaume-Uni sera battu par des tempêtes tropicales provenant de l’Atlantique alors que les restes de l’ouragan apportent de la pluie, de l’humidité et des craintes d’inondation

Les orages TROPICAUX provenant de l’Atlantique apporteront de fortes pluies et de l’humidité au cours des prochains jours.

Les averses devraient être si fortes dans certaines régions qu’il y a un risque que les eaux de crue anéantissent les routes, les maisons et les entreprises.

Les averses ont déjà amorti une grande partie du Royaume-Uni, apportant une sensation automnale au début du mois de septembre.

Mais les conditions sont sur le point de devenir beaucoup plus humides à partir de vendredi grâce aux restes des ouragans Earl et Danielle.

Les prévisionnistes disent que les Britanniques peuvent s’attendre à des orages, des pluies torrentielles et des vents “en rafales” – bien que les températures resteront dans les hautes années de l’adolescence.

Bien qu’aucun avertissement météorologique jaune ne soit en vigueur, le Met Office a déclaré que l’inondation des maisons et des entreprises en Écosse était possible et que les conditions de conduite devraient être difficiles.

La prévisionniste du Met Office, Annie Shuttleworth, a déclaré: “Plus d’averses à éviter au cours des prochains jours.

“Jeudi, les impacts sur les eaux de surface pourraient perturber les déplacements de certains d’entre nous.

“Dans la nuit, il y a un risque continu de grondements de tonnerre.”

Samedi semble plus sec, avec du soleil et des sommets de 22 ° C à Londres, mais la pluie reviendra dimanche et la semaine prochaine.

Les conditions resteront alors « instables », avant que la pluie ne se déplace « de manière erratique » vers l’est.

Le météorologue du Met Office, Aiden McGivern, a déclaré: “Ne vous inquiétez pas, les ouragans Earl et Danielle n’affecteront pas directement le Royaume-Uni en tant qu’ouragans entièrement formés, mais ils auront une certaine influence sur la météo du Royaume-Uni au cours de la semaine prochaine.

“Mais avant cela, nous avons un cyclone extra-tropical au-dessus du Royaume-Uni qui continuera à apporter beaucoup d’averses et d’averses animées.

“La semaine prochaine, la pluie sera alimentée par l’humidité tropicale, il y aura donc beaucoup de chaleur et d’humidité dans le système enroulé autour de Danielle, il pourrait donc y avoir un temps très humide.”

Le prévisionniste en chef du Met Office, Paul Gundersen, a ajouté: “L’influence de la basse pression – avec les orages associés et les épisodes de fortes pluies – continuera de dominer cette semaine, en particulier vendredi.

“Bien que la basse pression se déplacera finalement vers l’est samedi, ce qui signifie que beaucoup auront une journée sèche avec un peu de soleil.

“Il y a un risque de pluies potentiellement très fortes pendant un certain temps vendredi pour l’est et le nord-est de l’Angleterre et le sud de l’Écosse.

“En ajoutant le risque d’orages – qui pourraient apporter des rafales de vent et de fortes averses là où ils se forment – beaucoup peuvent s’attendre à une semaine instable.

“Au cours de l’automne, les prévisionnistes ont la complication supplémentaire d’essayer d’estimer les impacts des anciens ouragans lorsqu’ils se frayent un chemin dans l’Atlantique Nord.

“Bien que les conditions plus fraîches en dehors des tropiques les fassent se décomposer rapidement, ils peuvent perturber les conditions météorologiques en apportant beaucoup d’air humide et relativement chaud qui est souvent entraîné dans d’autres systèmes météorologiques locaux.”

