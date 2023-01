Le Royaume-Uni s’engage à poursuivre les discussions avec l’UE pour sortir de l’impasse du Brexit en Irlande du Nord

Le ministre britannique des Affaires étrangères, James Cleverly, et le vice-président de la Commission européenne, Maroš Šefčovič, se sont engagés à poursuivre les discussions pour résoudre le différend sur les accords commerciaux du Brexit en Irlande du Nord.

À l’issue d’une réunion de “bilan” lundi après-midi, ils ont convenu de poursuivre ce qu’ils ont qualifié de “travail de cadrage” pour trouver des solutions potentielles dans un “esprit constructif et collaboratif”.

Des sources du gouvernement britannique ont déclaré qu’il y avait encore des “lacunes importantes” dans les approches du protocole d’Irlande du Nord et que les parties étaient à une certaine distance d’un accord.

“Les deux parties ont discuté de l’éventail des défis existants au cours des deux dernières années et de la nécessité de trouver ensemble des solutions pour s’attaquer de manière globale aux préoccupations réelles de toutes les communautés d’Irlande du Nord et protéger à la fois la place de l’Irlande du Nord dans le marché intérieur du Royaume-Uni et l’intégrité du marché unique de l’UE », ont-ils déclaré dans un communiqué commun.

“Ils ont convenu que ce travail de recherche de solutions potentielles devrait se poursuivre dans un esprit constructif et collaboratif, en tenant soigneusement compte des intérêts légitimes de chacun”, a-t-il déclaré.

Voici la 🇪🇺🇬🇧 déclaration commune après mon appel vidéo avec @JamesCleverly & @chhcalling: https://t.co/Dh7UUFbI3P Nous sommes convenus que notre travail de recherche de solutions potentielles se poursuivra dans un esprit constructif et collaboratif, en tenant soigneusement compte des intérêts légitimes de chacun. pic.twitter.com/3Coe3wow8M — Maroš Šefčovič🇪🇺 (@MarosSefcovic) 16 janvier 2023

Les hauts fonctionnaires de l’UE ont une confiance croissante dans le gouvernement britannique, mais sont également sensibles aux obstacles qui subsistent entre les deux parties dans le différend protocolaire, notamment les contrôles à la frontière entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord et le rôle de la Cour européenne de justice.

Les pourparlers sont entrés dans une phase plus intense et secrète avec des responsables de l’UE et du Royaume-Uni qui seraient en “contact constant” et se rencontreraient au moins tous les jours ouvrables. La Commission européenne partage moins d’informations avec les États membres de l’UE, ce que les diplomates ont jusqu’à présent accepté comme le prix à payer pour permettre aux négociateurs de trouver un accord.

« Il y a beaucoup de positivité envers les négociations. Les problèmes sont complexes, mais la volonté est là », a déclaré un diplomate de l’UE. “La déclaration reflète davantage” nous continuerons à faire ce que nous avons fait “.”

“Je ne pense pas qu’aujourd’hui soit cette annonce d’entrer dans le tunnel”, a déclaré la personne, faisant référence à une métaphore privilégiée par la partie britannique pour signaler des pourparlers 24 heures sur 24 dans les étapes finales d’une négociation. “Mais les choses avancent bien et les négociations vont se poursuivre.”

Les lacunes comprennent des différences fondamentales sur la gouvernance et le rôle de la Cour de justice européenne, actuellement le seul arbitre du protocole d’Irlande du Nord en cas de différend commercial.

Une source gouvernementale a déclaré qu’une solution proposée par le Royaume-Uni sur la question de la CJUE consiste à créer un mécanisme d’arbitrage indépendant pour les différends commerciaux en tant que premier port d’escale, mais que le rôle de la CJUE serait conservé en tant qu’arbitre ultime des différends. .

Cela ne répond pas aux demandes du Groupe de recherche européen pour la suppression complète de la CJE, mais créerait une étape intermédiaire qui pourrait dans une certaine mesure apaiser les partisans de la ligne dure du Brexit au sein du parti conservateur.

Une proposition similaire a été évoquée dans un document interne l’année dernière par le ministre d’Irlande du Nord, Steve Baker, qui pense que le problème peut être résolu en déplaçant le mécanisme de règlement des différends dans l’accord de commerce parallèle et de coopération, ce qui bénéficie du soutien de l’ERG.

Les pourparlers, en cours depuis septembre, visent à résoudre trois questions clés : les contrôles des marchandises entrant en Irlande du Nord depuis la Grande-Bretagne, le rôle de la CJUE et l’application du droit de l’UE en Irlande du Nord.

Des sources bien informées ont déclaré qu’il y avait encore “un long chemin à parcourir”, même sur les questions commerciales, malgré un accord lundi dernier pour donner à l’UE un accès à des informations en temps réel via une base de données HMRC sur les marchandises voyageant de la Grande-Bretagne vers l’Irlande du Nord.

“Nous avons peut-être une base de données, mais avec les délais de grâce, nous n’avons pas les données dont nous avons besoin”, a déclaré la source en référence à la décision du Royaume-Uni de ne pas appliquer les règles du protocole imposant les douanes et autres documents sur les aliments entrant en Irlande du Nord depuis la Grande-Bretagne.