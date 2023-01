Le Royaume-Uni s’engage à envoyer des chars Ukraine Challenger 2, allant plus loin que l’administrateur Biden.

Le Royaume-Uni s’est engagé samedi à envoyer des chars à l’Ukraine alors que sa capitale était à nouveau victime de tirs de missiles et que la guerre au sol se poursuivait dans la région ukrainienne du Donbass.

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a déclaré qu’il enverrait des chars Ukraine Challenger 2 ainsi que des systèmes d’artillerie supplémentaires à la suite d’un appel samedi avec le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy.

La guerre s’est à nouveau intensifiée et la Russie et l’Ukraine cherchent à renforcer leurs forces et à prendre le contrôle du champ de bataille dans le Donbass où des combats intenses se poursuivent le long d’un axe de 50 milles de Bakhmut et Soledar à Donetsk à Kremmina à Louhansk.

Selon une lecture de l’appel, le gouvernement britannique a déclaré que les dirigeants “se sont mis d’accord sur la nécessité de saisir ce moment avec une accélération du soutien militaire et diplomatique mondial à l’Ukraine”.

Zelenskyy a longtemps exhorté les alliés occidentaux à envoyer ses troupes sur les chars du front est, mais ces dernières semaines, ces appels ont été amplifiés et des pays partenaires comme la France et la Pologne ont commencé à répondre aux appels.

Plus tôt ce mois-ci, Paris s’est engagé à envoyer des chars légers AMX-10 RC et Varsovie a déclaré cette semaine qu’il enverrait ses chars Leopard de fabrication allemande dans ce pays déchiré par la guerre.

Le président polonais Andrzej Duda a également déclaré mercredi qu’il était en pourparlers avec des nations alliées pour envoyer des chars supplémentaires, mais il n’a pas précisé à quelles nations il faisait référence.

Les États-Unis ne se sont pas encore engagés à envoyer des chars, bien que l’administration Biden enverra des véhicules de combat Bradley qui, selon elle, s’avéreront utiles sur le front de guerre fluide.

Dans un plan de retrait de 3 milliards de dollars annoncé la semaine dernière, les États-Unis se sont engagés à envoyer 50 véhicules de combat Bradley, 100 véhicules blindés de transport de troupes, 55 véhicules protégés contre les embuscades et 138 véhicules à roues polyvalents à haute mobilité.

Les principales différences entre le Bradley Fighting Vehicle et le char américain M1 Abrams sont son blindage plus léger et sa capacité de canon.

Bien que les chars possèdent un blindage plus lourd et une puissance de tir à plus longue portée, ils transportent également moins de troupes sur le champ de bataille et sont moins facilement manoeuvrables.

La semaine dernière, l’Allemagne a également déclaré qu’elle enverrait à l’Ukraine 40 véhicules de combat et un système de missiles de défense aérienne Patriot – une batterie sophistiquée capable de détruire des missiles balistiques.

Les États-Unis se sont également engagés à former des soldats ukrainiens sur le système Patriot et enverront également à Kyiv l’une de leurs propres batteries.

On ne sait pas à quelle vitesse le Royaume-Uni, la France ou la Pologne peuvent obtenir des chars sur les lignes de front de l’Ukraine, mais Washington a déclaré qu’il faudrait quelques mois pour acheminer ses véhicules en Ukraine et former ses combattants sur les systèmes américains.

Le Premier ministre britannique a déclaré à Zelenskyy que lui et son gouvernement travailleraient “intensément” pour que l’aide défensive promise par les partenaires internationaux soit livrée “rapidement” afin de mieux “permettre à l’Ukraine de faire valoir son avantage, de gagner cette guerre et d’assurer une paix durable”.