Le Royaume-Uni sélectionne un site pour un prototype de centrale d’énergie de fusion

Le gouvernement britannique a choisi l’emplacement d’un prototype de centrale d’énergie de fusion, le secrétaire à l’énergie du pays, Jacob Rees-Mogg, décrivant la technologie comme “un grand espoir”.

Dans un communiqué lundi, les autorités ont déclaré que l’installation STEP serait basée à la centrale électrique de West Burton, dans le Nottinghamshire, en Angleterre. L’objectif est de construire STEP, qui signifie Spherical Tokamak for Energy Production, d’ici 2040.

Le gouvernement a déclaré qu’il fournirait 220 millions de livres sterling (environ 249,6 millions de dollars) de financement pour la première phase du projet STEP, dans laquelle l’Autorité britannique de l’énergie atomique préparera un concept d’ici 2024.

La fusion n’est pas la même chose que la fission, qui est utilisée dans les centrales nucléaires d’aujourd’hui. Le département américain de l’Énergie décrit la fusion comme se produisant “lorsque deux atomes s’entrechoquent pour former un atome plus lourd, comme lorsque deux atomes d’hydrogène fusionnent pour former un atome d’hélium”.

Le DOE ajoute que c’est “le même processus qui alimente le soleil et crée d’énormes quantités d’énergie – plusieurs fois supérieures à la fission. Il ne produit pas non plus de produits de fission hautement radioactifs”.