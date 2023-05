Le Royaume-Uni « se retourne contre le peuple afghan » alors que l’aide est réduite de moitié

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Le gouvernement a été accusé de « tourner le dos » au peuple afghan après qu’un organisme de surveillance officiel a déclaré que l’aide britannique à la nation avait plus que diminué de moitié.

La Commission indépendante pour l’impact de l’aide (ICAI) a déclaré que le Royaume-Uni devrait fournir 100 millions de livres sterling d’aide humanitaire à l’Afghanistan en 2023-2024, contre 246 millions de livres sterling l’année précédente.

Le dernier examen par le chien de garde du financement britannique depuis la prise de contrôle des talibans en 2021 a déclaré que la forte baisse faisait suite à des coupes successives dans le budget d’aide britannique et à l’utilisation d’une quantité substantielle de celui-ci pour loger des réfugiés au Royaume-Uni.

L’ICAI a noté que le Royaume-Uni avait été un « donateur actif et important » pour l’Afghanistan, promettant une aide de 286 millions de livres sterling par an pour 2021-22 et 2022-23.

Mais l’allocation pour 2022-2023 a ensuite été réduite à 246 millions de livres sterling, ce qui, selon le chien de garde, a entraîné l’arrêt ou le retard des programmes de vaccination contre la poliomyélite et de déminage et de déminage.

Le commissaire de l’ICAI, Sir Hugh Bayley, qui a dirigé le rapport, a déclaré: « Alors que la situation humanitaire continue de s’aggraver en Afghanistan et que les droits durement acquis des femmes et des filles sont perdus, nous avons estimé qu’il était important de revoir la façon dont le Royaume-Uni est soutenir le peuple afghan par le biais du programme d’aide.





Le Royaume-Uni tourne le dos au peuple afghan, qui fait face à une crise humanitaire qui s’aggrave Stephanie Draper, directrice générale de Bond

« Alors que le Royaume-Uni a joué un rôle important dans la réponse de l’aide internationale depuis la prise de contrôle des talibans, notre note d’information montre que la réduction du financement de l’aide britannique a conduit à l’arrêt ou au report de programmes qui bénéficiaient directement au peuple afghan.

« Cela met également en évidence l’absence de présence diplomatique britannique en Afghanistan, ce qui pourrait saper la gestion efficace de la contribution du Royaume-Uni à la réponse d’aide internationale. »

Stephanie Draper, directrice générale de Bond, le réseau britannique des ONG, a déclaré : « Le Royaume-Uni tourne le dos au peuple afghan, qui fait face à une crise humanitaire qui s’aggrave.

« Les coupes dans les programmes dans le pays signifient que le gouvernement a abandonné les femmes et les filles à un moment où leurs droits se détériorent.





Aujourd’hui, la famine menace le pays, tandis que des millions de femmes sont privées de leurs droits fondamentaux Preet Kaur Gill, Travail

«La réaffectation d’une part aussi importante de l’aide britannique pour couvrir les coûts des réfugiés dans le pays a signifié que le Royaume-Uni est moins en mesure de répondre et d’allouer des fonds aux crises humanitaires, ce qui sape l’objectif de l’aide britannique et met en péril notre crédibilité mondiale sur l’aide britannique.

« Le gouvernement doit respecter son engagement envers le peuple afghan en annulant les coupes dans les programmes dans le pays. »

Preet Kaur Gill, ministre du cabinet fantôme du travail pour le développement international, a déclaré : « Ce rapport dépeint une vision austère de l’avenir du peuple afghan et de l’influence décroissante de la Grande-Bretagne dans le monde.

« Aujourd’hui, la famine plane sur le pays, tandis que des millions de femmes sont privées de leurs droits fondamentaux.

« C’est une farce et une trahison des Afghans qui ont soutenu la mission alliée que ce gouvernement leur coupe le soutien vital afin de soutenir son système d’asile défaillant. »