Malgré l’incertitude causée par le Brexit et la pandémie, l’application bancaire mobile Revolut a levé 580 millions de dollars en 2020 pour devenir l’une des entreprises technologiques les plus précieuses du pays.

Leur croissance a été alimentée par des investisseurs du monde entier, notamment des fonds bien connus de la Silicon Valley tels que Sequoia et Andreessen Horowitz, ainsi que des fonds locaux comme Atomico, Balderton et le colossal SoftBank Vision Fund, dont le siège est à Londres.

Fintech Revolut, l’application de livraison de nourriture Deliveroo, le fabricant de puces IA Graphcore, la plateforme d’événements virtuels Hopin et le marché automobile en ligne Cazoo font partie des entreprises à la croissance la plus rapide du pays qui ont toutes réalisé des évaluations de plus d’un milliard de dollars.

Les start-ups et les «scale-ups» du Royaume-Uni sont désormais évaluées à 585 milliards de dollars, soit plus du double de ce à quoi elles étaient évaluées en 2017, a déclaré Tech Nation. En revanche, l’Allemagne, le deuxième écosystème de start-up le plus précieux d’Europe, est évalué à 291 milliards de dollars.

Les start-ups technologiques britanniques ont levé plus en 2020 que les start-ups de tout autre pays, à l’exception des États-Unis (144 milliards de dollars) et de la Chine (44,6 milliards de dollars), selon le rapport annuel de Tech Nation. L’investissement dans les entreprises britanniques l’année dernière a été supérieur de 200 millions de dollars à celui de l’année record de 2019.

«Nous sommes passés à des opérations véritablement virtuelles, apprenant au fur et à mesure et terminant l’année comme une entreprise plus rapide et plus productive que celle que nous avions créée», a déclaré Nik Storonsky, PDG de Revolut. « Nous avons lancé Revolut aux États-Unis, en Australie et au Japon. »

Il a ajouté: «Nous avons ajouté de nouveaux produits que nos 15 millions de clients utilisent chaque jour. Et nous avons accéléré notre chemin pour créer une superapp financière qui rend la vie de nos clients dix fois plus facile car ils utilisent Revolut pour tout ce qui est de l’argent, des économies aux dépenses. , des récompenses et plus encore. «

Hopin, qui a levé 150 millions de dollars en 2020, a ensuite levé 400 millions de dollars supplémentaires en série C cette année auprès d’Andreessen Horowitz et de General Catalyst avec une valorisation de 5,65 milliards de dollars.