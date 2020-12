Les entreprises britanniques et certains dirigeants de l’Union européenne ont exhorté le Premier ministre britannique Boris Johnson à conclure un accord commercial de dernière minute avec l’UE.

Johnson a déclaré vendredi qu’il était « très, très probable » que les négociations sur une nouvelle relation économique qui entreront en vigueur le 1er janvier échoueront à conclure un accord.

Johnson et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, ont fixé dimanche une date limite pour décider de continuer à parler ou de se préparer à un scénario de non-accord.

Johnson a déclaré « qu’il y a un chemin à parcourir – nous espérons que des progrès pourront être réalisés » entre les deux équipes de négociation à Bruxelles.

« Mais je dois dire que de ma position actuelle, … il semble très, très probable » que le Royaume-Uni finisse par commercer avec le bloc aux conditions de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) – avec tous les tarifs et des barrières qui apporteraient.

Une scission sans accord entraînerait des tarifs du jour au lendemain et d’autres barrières qui nuiraient aux deux côtés, bien que la plupart des économistes pensent que la petite économie britannique en serait plus touchée parce que le Royaume-Uni effectue près de la moitié de ses échanges avec le bloc.

Avant la date limite de fin d’année, il y avait déjà de longues files d’attente de camions des deux côtés de la Manche alors que les entreprises britanniques tentent de constituer un stock supplémentaire en cas de perturbation en janvier.

Le Bureau britannique de la responsabilité budgétaire a déclaré qu’un Brexit sans accord réduirait de 2% le produit intérieur brut du Royaume-Uni en 2021, en plus des dommages causés par la pandémie de coronavirus.

Les supermarchés affirment que les prix des denrées alimentaires augmenteront, 85% des aliments importés de l’UE devant subir des tarifs de plus de 5%, selon le British Retail Consortium.

La Grande-Bretagne a quitté l’UE le 31 janvier mais a continué à suivre les règles du bloc pendant une période de transition qui dure jusqu’à la fin de l’année.

Points de vue divergents sur les relations futures

Alors que les deux parties veulent un accord sur les conditions d’une nouvelle relation, elles ont des points de vue fondamentalement différents sur ce que cela implique.

L’UE craint que la Grande-Bretagne ne réduise les normes sociales et environnementales et injecte de l’argent de l’État dans les industries britanniques, devenant un rival économique peu réglementé aux portes de l’Union, et exige donc des garanties strictes de «règles du jeu équitables» en échange de l’accès à ses marchés.

Le gouvernement britannique affirme que l’UE essaie de lier indéfiniment la Grande-Bretagne aux règles et règlements du bloc, plutôt que de la traiter comme une nation indépendante.

À la fin d’un sommet de deux jours où elle a informé les dirigeants de l’UE27, von der Leyen a déclaré que la question de l’alignement sur les réglementations de l’UE ne devait pas être un facteur décisif et que le bloc n’essayait pas de saper le désir de souveraineté du Royaume-Uni.

« Ils resteraient libres, souverains, si vous le souhaitez, de décider de ce qu’ils veulent faire », a-t-elle déclaré. « Nous adapterions simplement les conditions d’accès à notre marché ».

Cela signifierait que si à l’avenir l’UE trouve que les règles britanniques sont trop laxistes par rapport aux siennes, elle pourrait toujours permettre le commerce, mais avec des droits de douane supplémentaires ou d’autres mesures.

« Cela n’a rien à voir avec la liberté de souveraineté. Il est souverain, il est libre et nous sommes tous libres », a déclaré le Premier ministre néerlandais Mark Rutte.

Les discussions sont restées bloquées également sur les questions des droits de pêche et de la surveillance juridique de tout accord.

À l’approche de la date butoir de dimanche, certains pays de l’UE ont averti leurs négociateurs de ne pas être trop conciliants à l’égard de Londres.

« Il y a des questions d’une importance fondamentale. Elles ne sont pas minimes », a averti le Premier ministre italien Giuseppe Conte.

« Nous parlons de permettre à un État qui ne fait plus partie de l’Union européenne de bénéficier des avantages du marché commun (de l’UE) ».

« Pour profiter de ces avantages, vous devez vous soumettre aux règles du marché commun », a-t-il déclaré.

Le ministre allemand des Affaires étrangères Heiko Maas et le ministre irlandais des Affaires étrangères Simon Coveney ont déclaré lors d’une conférence de presse à Berlin que tous deux pensaient toujours qu’il était possible de conclure un accord qui serait bon pour toutes les parties.

Maas a déclaré que l’UE négocierait « tant que la fenêtre sera ouverte une fissure ».

« Nous voulons une solution, mais une seule qui ait du sens et qui soit dans l’intérêt des citoyens de l’Union européenne et aussi de la Grande-Bretagne, et je pense aussi que c’est possible », a-t-il déclaré.

Coveney a exhorté les politiciens « à essayer de composer le langage en termes de division et de divergence de vues et de se concentrer sur le détail ».