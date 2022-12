Le Royaume-Uni se prépare à des grèves dans plusieurs secteurs jusqu’à Noël

Le personnel ambulancier de toute l’Angleterre et du Pays de Galles se mettra en grève le 21 décembre, a-t-on annoncé mardi, et les infirmières devraient quitter le travail les 15 et 20 décembre en Angleterre, au Pays de Galles et en Irlande du Nord. Il s’agira de la plus grande grève jamais organisée par le personnel infirmier, le National Health Service étant déjà confronté à un énorme arriéré de cas de soins. Pendant ce temps, les ambulances rencontrent des «retards paralysants» lorsqu’elles tentent de transférer des patients dans les hôpitaux en raison d’une pénurie de lits disponibles, due en partie à un manque d’aides à domicile dans les communautés.

Au cours du mois prochain, les travailleurs des chemins de fer et d’Eurostar, les chauffeurs de bus, le personnel postal de Royal Mail, les enseignants en Écosse et même les examinateurs des tests de conduite se mettront également en grève. Pour bon nombre de ces travailleurs, il s’agit du dernier d’une série de débrayages. Le réseau ferroviaire britannique a déjà été quasiment paralysé plusieurs fois cette année. Cette semaine, le principal syndicat ferroviaire a annoncé des débrayages à partir de la veille de Noël, en plus de deux grèves de 48 heures la semaine prochaine.

En septembre, 205 000 journées de travail ont été perdues en raison de conflits du travail, selon les données les plus récentes de l’Office for National Statistics. Alors que les chiffres sont pâles en comparaison avec les actions syndicales des années 1970 et 1980, ils montrent une forte augmentation des débrayages cette année. La dernière fois que la Grande-Bretagne a perdu autant de temps de travail à cause de grèves, c’était en 2014, lorsqu’une action coordonnée dans le secteur public a protesté contre le gel des salaires.

À l’approche de Noël, les enjeux semblent augmenter. Nick Gibb, un ministre du gouvernement, a déclaré mardi dans une interview à la radio que les syndicats ne devraient pas tenir le pays « en rançon » et a exhorté le syndicat des chemins de fer à annuler les grèves de Noël. Mais Mick Lynch, le chef du Syndicat national des travailleurs des chemins de fer, de la mer et des transports, a défendu l’action. Il a déclaré mardi à la BBC que le gouvernement coordonnait une attaque contre les travailleurs.

« Il serait insensé de la part des syndicats de ne pas se coordonner en réponse à ces attaques », a déclaré M. Lynch.