Le Royaume-Uni se joint aux États-Unis et à d’autres pays pour suspendre le financement de l’agence humanitaire des Nations Unies à Gaza

Le Royaume-Uni est le cinquième pays à suspendre son financement de l’agence d’aide à la Palestine de l’ONU “Le Royaume-Uni est consterné par les allégations selon lesquelles le personnel de l’UNRWA aurait été impliqué dans l’attaque du 7 octobre contre Israël, un acte de terrorisme odieux que le gouvernement britannique a condamné à plusieurs reprises”, a déclaré le ministère des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement dans un communiqué. “Le Royaume-Uni suspend temporairement tout financement futur de l’UNRWA pendant que nous examinons ces allégations préoccupantes”, ajoute le communiqué. C’est le cinquième pays à annoncer une suspension du financement de l’UNRWA en 24 heures, après les annonces des États-Unis, du Canada, de l’Australie et de l’Italie.

L’incendie d’un pétrolier touché par un missile Houthi est désormais éteint Trafigura, la société propriétaire du Marlin Luanda, confirme que l’incendie qui a éclaté sur le navire pendant la nuit est désormais éteint et qu’il n’y a pas eu de blessés. Le navire, avec une cargaison de naphta hautement inflammable, un produit pétrolier, a été attaqué hier par des militants Houthis. Le Royaume-Uni a déclaré que le gouvernement, ainsi que ses alliés, « se réservent le droit de répondre de manière appropriée » à l’attaque.

L’Italie suspend son financement à l’UNRWA, rejoignant les États-Unis, le Canada et l’Australie “Le gouvernement italien a suspendu le financement de l’UNRWA après l’atroce attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre. Les pays alliés ont récemment pris la même décision”, a déclaré le ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani. L’UNRWA a déclaré hier avoir licencié les membres du personnel accusés par Israël d’être impliqués dans les attaques et avoir ouvert une enquête interne. L’agence des Nations Unies fournit des abris, des écoles et une aide humanitaire à Gaza, et est principalement financée par des dons de pays de l’UE et des États-Unis.

Le ministre israélien des Affaires étrangères appelle à l’arrêt des activités de l’UNRWA à Gaza après la guerre Le ministre israélien des Affaires étrangères a accusé l’UNRWA, l’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, de servir de « bras civil du Hamas à Gaza », affirmant qu’Israël s’efforçait d’obtenir un soutien transnational pour mettre fin aux activités de l’agence après la fin de la guerre. L’UNRWA « ne fera pas partie du lendemain », a déclaré le ministre des Affaires étrangères Israel Katz, accusant l’agence de faire obstacle à la paix et de « contribuer aux activités terroristes ». Les déclarations de Katz faisaient suite à des accusations d’Israël selon lesquelles plusieurs employés de l’UNRWA étaient impliqués dans les attaques du Hamas du 7 octobre. L’UNRWA a depuis licencié les 12 travailleurs humanitaires accusés. On ne sait pas exactement comment les travailleurs sont accusés de participation, ni quel est leur niveau d’ancienneté. L’agence emploie environ 13 000 Palestiniens. Israël accuse depuis longtemps l’UNRWA de collusion avec le Hamas, le groupe militant qui gouverne Gaza et qui a lancé les attaques le 7 octobre. Mais Israël a également favorisé en privé l’agence en tant qu’organe directeur alternatif et non menaçant du Hamas, fournissant certaines infrastructures et services civils grâce à des dons internationaux de pays alliés à Israël, notamment les États-Unis et l’Allemagne.

Au moins 170 morts lors de 18 frappes au cours des dernières 24 heures, selon le ministère de la Santé de Gaza Plus de 170 personnes ont été tuées dans 18 attaques israéliennes distinctes sur Gaza au cours des dernières 24 heures, selon le ministère de la Santé de Gaza, ajoutant que le nombre total de victimes n’est pas clair car les décombres sur les routes limitent l’accès des ambulances. Les chiffres évaluent le nombre de morts à Gaza à plus de 26 200, avec des milliers d’autres disparus et présumés morts, et 64 800 autres blessés.

L’OLP appelle à la reprise du financement de l’UNRWA “Nous appelons les pays qui ont annoncé la cessation de leur soutien à l’UNRWA à revenir immédiatement sur leur décision, qui implique de grands risques politiques et humanitaires”, a déclaré Hussein al-Sheikh, secrétaire général de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP). , dans un article sur X aujourd’hui. L’UNRWA a besoin d’un « soutien maximal » compte tenu de la poursuite de la guerre à Gaza, plutôt que d’une baisse de ses financements, a-t-il ajouté. L’OLP est internationalement reconnue comme le représentant du peuple palestinien. Des pays, dont les États-Unis et l’Australie, ont annoncé une suspension temporaire des fonds destinés à l’agence, à la suite d’informations selon lesquelles jusqu’à 12 de ses employés auraient participé aux attaques du Hamas du 7 octobre. L’UNRWA fournit secours et aide aux civils vivant à Gaza et emploie environ 13 000 Palestiniens. Plus de 1,4 million de personnes déplacées internes trouvent actuellement refuge dans et autour des installations temporaires de l’UNRWA.

Les États-Unis et le Royaume-Uni frappent un port yéménite, selon les Houthis Les États-Unis et le Royaume-Uni ont ciblé la région de Ras Issa, à Hodeïda, lors de deux raids sur la ville portuaire d’Al-Masirah, sur la mer Rouge, a déclaré aujourd’hui une chaîne de télévision dirigée par les Houthis. Il n’a pas précisé l’étendue des dégâts ni s’il y avait des victimes. NBC News n’a pas été en mesure de vérifier ce rapport de manière indépendante. Ces raids font suite à une frappe américaine contre un missile anti-navire Houthi tôt ce matin.

Suite d’une grève à Rafah Fatima Chbair / AP Un homme pellete les décombres suite à une grève à Rafah aujourd’hui.



Le Hamas affirme que les accusations contre les employés de l’UNRWA constituent une tentative de couper l’aide Le Hamas, le groupe militant qui gouverne Gaza, a qualifié de « creuses » les accusations des autorités israéliennes selon lesquelles des membres du personnel travaillant pour l’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens étaient impliqués dans les attaques du 7 octobre. Dans un communiqué publié aujourd’hui, il accuse Israël d’incitation à la haine contre les « institutions internationales qui contribuent au soulagement de notre peuple ». Le Hamas a nié les accusations d’Israël, affirmant qu’elles avaient pour objectif de « couper [UNRWA’s] financement et privant notre peuple de son droit aux services de ces agences internationales », et a appelé l’ONU « à ne pas céder aux menaces et aux chantages ».

L’Australie se joindra aux États-Unis et au Canada pour suspendre le financement de l’UNRWA L’Australie va temporairement suspendre le financement de l’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens en raison d’informations selon lesquelles des membres du personnel à Gaza auraient été impliqués dans les attaques du Hamas contre Israël le 7 octobre, a déclaré le ministre des Affaires étrangères. « Les allégations selon lesquelles le personnel de l’UNRWA aurait été impliqué dans les odieux attentats terroristes du 7 octobre sont profondément préoccupantes », a déclaré aujourd’hui la ministre des Affaires étrangères Penny Wong dans un communiqué. “Nous discutons avec des partenaires et suspendrons temporairement le décaissement des financements récents.” Les États-Unis et le Canada ont également suspendu le financement de l’agence après avoir déclaré vendredi que les autorités israéliennes les avaient informés de l’implication de plusieurs membres de son personnel dans les attaques d’octobre. Les contrats des membres du personnel accusés ont été résiliés et une enquête a été ouverte, a déclaré hier le commissaire général de l’UNRWA, Philippe Lazzarini. L’UNRWA, dont les plus grands donateurs sont les États-Unis, l’Union européenne et l’Allemagne, est la principale agence des Nations Unies chargée de fournir aide et secours aux civils à Gaza. Plus de 1,4 million de personnes déplacées à l’intérieur du pays vivent à l’intérieur ou autour de ses abris et installations à Gaza et des centaines de milliers d’entre elles dépendent de l’agence pour leur nourriture et leurs fournitures.

L’UNRWA met en garde contre la propagation d’une infection du foie dans les camps informels de Gaza L’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens a déclaré que l’infection à l’hépatite A se propage dans les camps informels de Gaza « en raison de la surpopulation et du manque d’eau potable et d’installations sanitaires adéquates ». Les partenaires de l’UNRWA ont déclaré aujourd’hui dans un communiqué sur X que l’UNRWA surveillait la situation et que les cas suspects en janvier étaient 16 fois plus élevés que ceux de novembre dernier. “Cette augmentation massive reflète la détérioration des conditions de vie à Gaza, en particulier le manque d’eau potable et un assainissement et une hygiène inadéquats”, ajoute le communiqué. L’infection par l’hépatite A est un type d’infection hépatique à court terme causée par un virus, selon les Centers for Disease Control and Prevention, ajoutant que cela ne deviendrait pas chronique.

El Al d’Israël suspend sa route vers l’Afrique du Sud suite à une affaire devant la Cour mondiale El Al Israel Airlines a annoncé aujourd’hui qu’elle suspendait sa liaison vers Johannesburg fin mars, invoquant une forte baisse de la demande après que l’Afrique du Sud a accusé Israël de génocide devant la Cour mondiale. La compagnie nationale israélienne vole jusqu’à deux fois par semaine sans escale vers Johannesburg. « Les Israéliens ne veulent pas prendre l’avion pour l’Afrique du Sud », a déclaré un porte-parole d’El Al. “Ils annulent des vols et les avions sont presque vides… Nous comprenons que c’est la situation parce qu’elle était différente avant.” La Cour internationale de Justice a ordonné à Israël de prendre toutes les mesures en son pouvoir pour prévenir les actes de génocide contre les Palestiniens dans la bande de Gaza, une décision qui pourrait avoir des conséquences considérables même si la Cour n’a aucun pouvoir pour l’appliquer. La plus haute juridiction des Nations Unies n’a pas ordonné le cessez-le-feu demandé par l’Afrique du Sud.

Pédiatre sur la crise à Gaza : « Je n’ai plus de mots pour décrire cela » Le Dr Tanya Haj-Hassan, pédiatre en soins intensifs, décrit le scénario désespéré auquel sont confrontées les mères de Gaza qui accouchent en pleine guerre.