Le Royaume-Uni se dirige vers une crise des commerçants avec une pénurie de « 250 000 » d’ici 2030 en raison de la volonté d’atteindre le zéro net

La GRANDE-BRETAGNE se dirige vers une crise des commerçants avec un déficit de 250 000 personnes prévu d’ici 2030 en raison de la volonté d’atteindre le zéro net.

Le manque de plombiers et d’électriciens qualifiés coûtera environ 98 milliards de livres sterling en croissance économique manquée, selon le Center for Economics and Business Research.

Un déficit de 250 000 artisans britanniques est prévu d’ici 2030

La demande de travailleurs qualifiés augmentera à mesure que le pays s’efforce d’atteindre les objectifs de zéro émission nette, les gens cherchant à améliorer l’efficacité énergétique de leur maison en installant de l’isolation, des pompes à chaleur et des panneaux solaires.

Les plus grandes pénuries devraient concerner les électriciens, les plombiers, les chauffagistes et les menuisiers, selon l’étude du groupe de réflexion CEBR pour Kingfisher.

Le pays est déjà confronté à une pénurie de 166 000 artisans, avec des niveaux de postes vacants dans de nombreuses professions désormais proches de niveaux records.

Kingfisher, propriétaire de Screwfix, TradePoint et B&Q, a appelé les entreprises et le gouvernement à travailler ensemble pour encourager davantage de jeunes, en particulier de femmes, à se lancer dans un métier.

Seul un jeune sur dix âgé de 16 à 25 ans a déclaré qu’il était susceptible d’envisager le commerce comme une carrière.

Et seulement 2 pour cent des 900 000 artisans britanniques sont des femmes.

Pour Thierry Garnier, patron de Kingfisher, les métiers devraient être valorisés dans les écoles.

Il a ajouté : « Les carrières commerciales sont des emplois qualifiés et de haute qualité, avec un potentiel de revenus important.

«Ils devraient être valorisés au même titre que les options de carrière qui nécessitent un diplôme universitaire.»