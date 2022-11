Le Royaume-Uni se dirige vers la plus longue récession du siècle, selon la Banque d’Angleterre

Pour recevoir gratuitement des alertes d’actualité en temps réel directement dans votre boîte de réception, inscrivez-vous à nos e-mails d’actualité Inscrivez-vous à nos e-mails gratuits d’actualité

Le Royaume-Uni pourrait être confronté à la plus longue période de récession depuis le début des enregistrements fiables il y a un siècle, a averti la Banque d’Angleterre.

L’économie pourrait connaître huit trimestres consécutifs de croissance négative si les attentes actuelles du marché s’avèrent correctes – la croissance ne revenant qu’au milieu de 2024.

Cependant, on s’attend à ce que la récession soit plus douce que par le passé. De son point le plus élevé au point le plus bas, le PIB devrait chuter de 2,9 %, une baisse inférieure à la chute de 6,3 % observée lors de la crise financière de 2008.

Le gouverneur de la Banque d’Angleterre, Andrew Bailey, a averti qu’il s’agissait d’un “chemin difficile” pour l’économie britannique et les ménages en difficulté pendant la crise du coût de la vie.

La Banque a annoncé qu’elle augmentait son taux d’intérêt de base du montant le plus élevé en 33 ans alors qu’elle tentait de maîtriser la flambée de l’inflation.

Le Comité de politique monétaire (MPC) a relevé le taux de base de 0,75% à 3% après avoir averti le mois dernier que les pressions inflationnistes croissantes nécessiteront une «réponse plus forte» qu’on ne le pensait auparavant.

Cela pourrait aider à accumuler environ 3 000 £ par an sur les factures hypothécaires des ménages qui sont sur le point de renouveler leurs hypothèques, a déclaré la Banque.

Justifiant la hausse substantielle des taux, M. Bailey a déclaré : « Nous comprenons les difficultés de la situation dans laquelle nous nous trouvons et les difficultés auxquelles sont confrontés les titulaires d’hypothèques. Si nous n’agissons pas pour faire baisser l’inflation, les choses vont empirer.

Cela signifie que les prêts hypothécaires à taux fixe “ne devraient pas avoir besoin d’augmenter autant qu’ils l’ont fait”, selon le patron de la banque centrale.

Pendant ce temps, le chômage devrait culminer à environ 6,5 %, contre 3,5 % aujourd’hui, soit un peu moins qu’en 2008, pendant la longue récession.

Il y avait de meilleures nouvelles dans les projections d’inflation de la Banque. La Banque prévoit que l’inflation chutera à 5,25 % l’an prochain avant de chuter à 1,5 % en 2024.

Le chancelier Jeremy Hunt a déclaré que l’inflation était “l’ennemi” et que la Banque avait pris des mesures pour y faire face. Mais il a déclaré que l’inflation était “largement entraînée” par Covid et l’invasion de l’Ukraine par la Russie – évitant toute mention du mini-budget désastreux de Liz Truss.

M. Hunt a déclaré que “la chose la plus importante que le gouvernement britannique puisse faire en ce moment est de rétablir la stabilité, d’assainir nos finances publiques et de faire baisser la dette afin que la hausse des taux d’intérêt soit maintenue aussi faible que possible”.

Le chef des libéraux démocrates, Sir Ed Davey, a déclaré que la perspective de la plus longue récession jamais enregistrée était “un signe de honte” pour Rishi Sunak et ce gouvernement conservateur.

Sir Keir Starmer, réagissant en direct à la hausse des taux d’intérêt, a déclaré qu’il y avait une “prime conservatrice sur les prêts hypothécaires” et que les familles “frissonneront” de ce que la hausse des taux d’intérêt signifie pour leurs finances.

“Nous sommes plus exposés dans ce pays, nous payons un prix plus élevé [for inflation] dans ce pays, à cause de l’échec des 12 dernières années », a-t-il déclaré à Times Radio. “Ceci, j’en ai peur, se trouve à la porte de Downing Street.”

La responsable de l’économie du TUC, Kate Bell, a déclaré que les travailleurs “payaient le prix fort pour que les conservateurs écrasent l’économie” – affirmant qu’il était temps que des élections générales “remplacent le parti qui a créé cette crise”.

La porte-parole du Trésor des libéraux démocrates, Sarah Olney, a déclaré que M. Hunt devait établir un plan pour “sauver les propriétaires” après la hausse des taux. “La responsabilité de la hausse des taux d’aujourd’hui incombe entièrement au gouvernement”, a-t-elle déclaré.

Alpesh Paleja, économiste en chef de la CBI, a déclaré que la Banque a été forcée de déployer une hausse de taux “pare-chocs”, soulignant l’ampleur du défi de l’inflation au Royaume-Uni.