Le Royaume-Uni se démène pour héberger les réfugiés afghans promis à un refuge sûr en Grande-Bretagne alors que le Pakistan menace d’être expulsé

Le gouvernement britannique se démène pour trouver des logements aux Afghans éligibles à un refuge en Grande-Bretagne et coincés au Pakistan après que les autorités ont annoncé une répression brutale contre les réfugiés. L’indépendant peut révéler.

Près de 3 000 Afghans, dont beaucoup travaillaient pour l’armée britannique, sont bloqués à Islamabad depuis des mois après que le Royaume-Uni a cessé d’affréter des vols l’année dernière et a exigé que les réfugiés trouvent leur propre logement en Grande-Bretagne avant de voyager. La police pakistanaise a pris d’assaut l’un des hôtels abritant les Afghans à destination du Royaume-Uni la semaine dernière et en a arrêté plusieurs dont les visas étaient épuisés.

Le Pakistan a également lancé un ultimatum aux 1,7 million de demandeurs d’asile afghans sans papiers légaux, les obligeant à quitter le pays avant le 1er novembre.L’indépendant Il semble que le gouvernement se démène actuellement pour trouver un logement aux Afghans au Royaume-Uni et qu’il organisera des vols une fois celui-ci trouvé.

Une poignée de familles afghanes ont déjà été transportées par avion vers le Royaume-Uni cette semaine sur des vols commerciaux et des préparatifs sont en cours pour en déplacer davantage. Le gouvernement a écrit aux municipalités qui disposent de logements familiaux gratuits pour voir s’ils peuvent y loger les familles afghanes.

Il y a environ 2 300 Afghans au Pakistan qui sont éligibles au programme de réinstallation Arap du ministère de la Défense, selon les chiffres de début septembre. 700 Afghans supplémentaires coincés dans le pays peuvent être amenés au Royaume-Uni dans le cadre du programme ACRS du ministère des Affaires étrangères.

On ne sait pas encore avec quelle rapidité les centaines de familles seront déplacées, mais les Afghans vivant dans les hôtels d’Islamabad estiment que 20 à 30 familles sont déjà venues au Royaume-Uni.

Beaucoup d’entre eux risquent d’être expulsés vers l’Afghanistan contrôlé par les talibans si le gouvernement britannique n’organise pas leur voyage en toute sécurité vers la Grande-Bretagne avant novembre. Des familles ont vu leurs visas pakistanais expirer parce que les politiciens britanniques les ont laissés languir dans les hôtels pendant des mois – ce qui signifie qu’elles n’ont désormais aucun droit légal d’être dans le pays.

Cela a atteint son paroxysme la semaine dernière lorsque la police pakistanaise a fait irruption dans l’un des hôtels abritant des Afghans éligibles à la réinstallation au Royaume-Uni et a arrêté plusieurs personnes. Les réfugiés n’ont été libérés qu’après l’intervention des responsables du Haut-commissariat britannique.

Les Afghans sont invités à venir dans les hôtels d’Islamabad par le gouvernement britannique une fois que leurs demandes de réinstallation ont été approuvées et que leur hébergement a été payé par les Britanniques.

Un ancien interprète des forces britanniques, toujours coincé dans les hôtels, a déclaré : L’indépendant: « Cela fait presque deux ans que j’attends ici. De nouvelles familles partent au Royaume-Uni chaque jour, mais j’attends toujours et je m’ennuie tellement de la vie. La vie est très dure et fatigante et personne ne nous écoute. Personne ne comprend nos problèmes. Je vis avec le cœur brisé, comme une personne déprimée et seule.

Les Afghans sont invités à venir dans les hôtels d’Islamabad par le gouvernement britannique une fois leurs demandes de réinstallation approuvées. (MoD Crown Copyright via Getty Im)

Les organisations caritatives et les militants ont appelé au transfert immédiat de ces familles éligibles vers le Royaume-Uni, à la lumière des menaces du gouvernement pakistanais de les expulser du pays. Le Dr Neelam Raina, un universitaire qui a soutenu les réfugiés contraints de fuir l’Afghanistan, a déclaré : « La nouvelle décision pakistanaise sème la panique. Le ministère de l’Intérieur doit accélérer ces cas. Certaines de ces personnes font l’objet d’arrêts d’exécution en Afghanistan et risquent d’être exécutées si elles sont expulsées.

L’association caritative The Sulha Alliance a déclaré : « Nous appelons au transfert immédiat des Afghans éligibles à l’Arap et à l’ACRS qui attendent au Pakistan vers le Royaume-Uni. Ils ne sont plus en sécurité. La répression pakistanaise contre les Afghans sans papiers affecte directement les Afghans hébergés dans les hôtels des bureaux étrangers du Royaume-Uni, en attente d’un logement au Royaume-Uni.»

Le ministère de la Défense, le ministère des Affaires étrangères et le ministère de l’Intérieur ont refusé de répondre aux questions sur la relocalisation.

Un porte-parole du gouvernement a déclaré : « Nous continuons d’honorer nos engagements visant à amener les Afghans éligibles au Royaume-Uni, et nous délivrons de nouveaux visas aux personnes en Afghanistan et dans d’autres pays pour leur réinstallation ici. »