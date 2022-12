Le Royaume-Uni sauve le “grand-parent” de tous les gratte-ciel modernes, construit en 1796

Commentez cette histoire Commentaire

SHREWSBURY, Angleterre – Pendant des années, l’ancienne usine fantomatique est restée en ruine tranquille, abandonnée, moisie, abritant des pigeons et des rats. Mais il y avait quelque chose de remarquable caché à l’intérieur – et donc dans un exploit de restauration, les écologistes britanniques ont sauvé ce qu’ils considèrent comme le “grand-parent” de tous les gratte-ciel modernes. Haut de cinq étages, revêtu de briques rouges, le Ditherington Flax Mill ne ressemble guère à l’Empire State Building ou aux aiguilles de verre qui s’étirent à la limite des horizons modernes de Dubaï et de Hong Kong. Mais c’était le premier bâtiment à utiliser une charpente en fonte – un bond en avant dans l’ingénierie qui est devenu le brouillon de tous les gratte-ciel qui ont suivi.

“Vous regardez l’ADN de chaque bâtiment à ossature métallique à plusieurs étages dans le monde”, a déclaré Alastair Godfrey, chef de projet pour Historic England, le groupe de conservation qui a sauvé le bâtiment.

Il est remarquable de voir l’âge de ce bâtiment, a déclaré Godfrey, menant une récente tournée pour les journalistes.

La construction a commencé en 1796 – lorsque le roi George III (le «fou») était assis sur le trône britannique et que le parvenu George Washington terminait son deuxième mandat en tant que président des États-Unis.

Le bâtiment a été construit à l’origine comme un moulin pour filer le lin, que Godfrey appelait «le nylon du monde géorgien», un matériau qui pouvait être transformé en fil ou en fil.

Les usines de lin étaient des investissements rentables mais risqués. “C’était une poudrière”, a déclaré Godfrey, remplie de machines à filer à vapeur qui recouvraient les sols d’une poussière combustible – dans des pièces éclairées par des fenêtres et des chandelles, sur des machines lubrifiées à l’huile de baleine.

« Une petite erreur avec une bougie et, whoosh ! L’endroit brûlerait », a-t-il dit.

John Marshall, un industriel acharné et le premier des millionnaires du textile, avait récemment perdu une usine à ossature de bois dans un incendie. Alors lui et ses associés, les frères Thomas et Benjamin Benyon, cherchaient avant tout un bâtiment qui ne brûlerait pas.

C’est par hasard que la région autour de Shrewsbury abritait des artisans de pointe qui réinventaient la production et l’utilisation du fer. C’est ici qu’Abraham Darby a été le pionnier de l’art et de la science de la fonte du fer à l’aide de coke, un procédé qui a rendu la production de masse de fonte économiquement viable et qui serait un catalyseur de la révolution industrielle. Un architecte de Shrewsbury, Thomas Farnolls Pritchard, était également à l’origine du premier pont en fer au monde, érigé sur la rivière Severn en 1779 et bientôt reproduit sur les canaux de toute l’Angleterre.

Pour concevoir leur nouveau moulin, les associés font appel à Charles Bage, un géomètre qui fait partie du cercle des innovateurs de la région. (Bage était également un marchand de vin et un romancier, dirigea pendant un certain temps l’atelier local et deviendra plus tard le maire de Shrewsbury.)

Le travail du fer pour le moulin a été créé dans une forge voisine par un homme du nom de William Hazledine, annoncé comme «l’Arc Conjurer», un magicien de la nouvelle technologie du fer.

“C’est vraiment un embarras de richesses, ce bâtiment”, a déclaré Tim Greensmith, un architecte de la conservation chez Feildern Clegg Bradley Studios, qui était l’un des chefs de file de la restauration.

“C’est incroyable qu’ils soient arrivés aussi loin avec ce qui est essentiellement un prototype”, a-t-il déclaré.

C’est une merveille, mais subtile. Vous devez savoir ce que vous regardez. A l’intérieur, ils ont conservé les colonnes et les poutres en fonte, l’élégant contrefort du moulin, long de 200 pieds et large de 40 pieds.

Greensmith a tapoté une colonne de fer – espacée d’une tous les six pieds.

“Les colonnes et les poutres en fer continuent de faire presque tout le travail de support de la structure”, a-t-il déclaré. « Le fer n’est pas décoratif, mais indispensable. Nous n’avons enlevé ni démonté aucun cadre en fonte. Ce que nous avons fait, c’est que nous avons ajouté un peu d’acier pour un certain soutien, pour un filet de sécurité.

Il était d’avis que le bâtiment “aurait pu être massivement sous-conçu par rapport aux normes modernes”, mais était néanmoins génial et a fait ses preuves en survivant.

(L’un des investisseurs de l’usine était le père de Charles Darwin.)

À la fin du XIXe siècle, le bâtiment est passé de Ditherington Flax Mill à Shrewsbury Flaxmill Maltings, où l’orge était convertie en malt pour le brassage de la bière.

Après la fermeture de la malterie, le bâtiment est tombé en ruine. À un moment donné, la structure était dans un état si délabré qu’il a fallu ériger des échafaudages pour l’empêcher de s’effondrer sur elle-même. La restauration a duré huit ans et coûté 33 millions de dollars.

Les restaurateurs espèrent que le site deviendra désormais une destination pour les passionnés d’histoire qui veulent avoir un aperçu de la naissance de la révolution industrielle à vapeur et à fer forgé. C’est un bâtiment pour les voyageurs du temps.

Le ministre des Arts et du Patrimoine du gouvernement britannique, Stephen Parkinson, s’est rendu plus tôt ce mois-ci et l’a déclaré “un morceau du passé industriel britannique qui a vraiment changé le monde – ouvrant la voie aux gratte-ciel et aux horizons vertigineux à travers le monde”.

Il y a aussi un autre côté du moulin, raconté par le nouveau musée au rez-de-chaussée.

À son apogée, la filature de lin employait 800 personnes, dont au moins la moitié étaient des enfants et des jeunes femmes — des ouvrières aux petites mains habiles. Les enfants venaient des maisons de travail paroissiales, certains orphelins, certains venaient d’être abandonnés, et ils vivaient dans un dortoir à côté du moulin et servaient d ‘«apprentis», travaillant 70 heures par semaine dans une vie à la Dickens de servitude sous contrat.

On leur a donné de la nourriture et un abri. Ils ne recevaient aucun salaire et recevaient peu d’éducation. L’un des propriétaires du moulin était considéré comme éclairé parce qu’il avait demandé à ses contremaîtres de ne pas battre les enfants.