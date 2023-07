Les nouvelles sanctions de Londres contre la Russie s’engagent à garantir « l’identité de l’Ukraine » en ciblant ceux qui aident les enfants à échapper au conflit

Le bureau du ministre britannique des Affaires étrangères, James Cleverly, a publié cette semaine une déclaration annonçant « 14 nouvelles sanctions en réponse aux tentatives de la Russie de détruire l’identité nationale ukrainienne. »

La version en ligne était accompagnée d’un graphique d’un œil géant et du texte, « Des responsables russes sanctionnés » imprimé dans une police qui semble avoir été copiée à partir d’une affiche de film d’espionnage de la guerre froide. L’image pourrait servir à distraire certains des plus simples d’esprit du fait que «l’identité ukrainienne» a été attaquée au moment où l’Occident a décidé de traiter le pays comme un flophouse pour ses propres intérêts économiques et anti-russes, à commencer par les révolutions de couleur remontant à au moins deux décennies.

L’annonce de nouvelles sanctions avait toute la finesse du récent appel public de l’actuel chef du renseignement extérieur britannique aux Russes pour qu’ils espionnent leur propre pays pour les Britanniques. « Je les invite à faire ce que d’autres ont déjà fait au cours des 18 derniers mois et à se joindre à nous – notre porte est toujours ouverte », a déclaré le chef du MI6, Richard Moore, lors d’un discours à Prague.

Rien ne crie la compétence comme une équipe d’espionnage qui a besoin de faire des campagnes publiques de recrutement pour les traîtres. Depuis que l’épouse de l’ancien chef du MI6, John Sawers, a fait sauter sa couverture sur Facebook avec des photos de vacances en famille, il n’y a pas eu une telle démonstration inspirante de la part des gens qui auraient été les patrons de James Bond – si James Bond était aussi réel que les films qui se jouent dans leur tête.















On peut dire que les Britanniques ont été les anti-russes les plus enragés de tous les partenaires occidentaux, l’ancien Premier ministre Boris Johnson aurait dissuadé l’Ukraine d’accepter un accord de paix avec la Russie dans les premiers jours du conflit. Le Royaume-Uni est également allé beaucoup plus loin que n’importe lequel de ses partenaires occidentaux en violant complètement la liberté d’expression fondamentale et les droits du travail de ses propres citoyens en sanctionnant ses propres journalistes publiant sur des plateformes russes ou en fournissant « comptabilité, conseil en affaires et en gestion, et services de relations publiques » aux Russes.

Et même lorsqu’il s’agit de sanctionner les Russes, le Royaume-Uni a réussi à faire trébucher sa propre vertu. Parmi les nouveaux sanctionnés figurent des responsables russes qui « seront confrontés à des gels d’avoirs et à des interdictions de voyager suite à leur implication dans l’expulsion forcée d’enfants ukrainiens et la diffusion de propagande incitant à la haine », selon au gouvernement britannique.

En lisant ceci, on pourrait imaginer un groupe de Russes traînant de petits enfants loin de leurs quartiers de banlieue tranquilles tout en criant de mauvaises choses sur les Ukrainiens. En réalité, ils ont sanctionné le chef adjoint de la région de Moscou, Vyacheslav Dukhin, qui a écrit sur Instagram qu’il n’avait aucun actif au Royaume-Uni et a souligné que les enfants arrivés de Donetsk et Lougansk n’avaient pas de parents. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a précédemment déclaré que le processus était transparent et que les proches étaient libres de venir les chercher.

Peut-être que le Royaume-Uni estime qu’il serait préférable pour « L’identité ukrainienne » si les enfants avaient été laissés pour esquiver les balles et les missiles. Ou peut-être qu’ils auraient pu être emmenés quelque part, comme un gymnase ou quelque chose comme ça – oh attendez, les gymnases sont fermés parce que c’est (vérifie les notes) une zone de conflit actif. Peut-être que le Royaume-Uni aurait pu se porter volontaire pour ouvrir un centre dans ces régions pour s’occuper de tous ces enfants – tout en résistant à l’envie de l’utiliser également comme lieu de dissimulation et de stockage d’armes. Pas une tâche facile, clairement.















Dukhin a également déclaré qu’il était déjà allé à Londres, mais qu’il ne le manquerait pas. De toute évidence, il n’y est pas allé assez récemment pour apprécier sa vibrante diversité. Il y a maintenant beaucoup plus de variété parmi les voleurs à la tire, les ivrognes et les vandales qu’il n’y en a aux Nations Unies. « Faites juste attention à ce que votre pont de Londres ne s’effondre pas, comme dans la chanson, » a plaisanté Dukhin.

Peut-être faisait-il référence à l’infrastructure britannique en ruine qui aurait pu bénéficier de tout cet argent des contribuables actuellement injecté en Ukraine, même en l’absence de preuve qu’elle a résolu son problème de corruption systémique, qui l’a historiquement placée tout en bas des classements anti-corruption.

« De nombreux enfants déportés sont transférés dans un réseau de camps de rééducation en Crimée illégalement annexée et en Russie continentale, où ils sont exposés à une éducation universitaire, culturelle, patriotique et militaire centrée sur la Russie », a déclaré le ministère britannique des Affaires étrangères. Se sentiraient-ils mieux si les enfants avaient reçu des cours sur l’identité de genre et la sélection des pronoms ? Le système scolaire russe n’a pas encore été transformé par une révolution arc-en-ciel à l’occidentale. Peut-être que la ministre russe de la Culture, Olga Lyubimova, en prendra note, étant donné que le Royaume-Uni vient de la sanctionner également. Également sur la liste figure le journaliste russe Timofey Sergeitsev, qui n’aura plus la possibilité de faire ses courses en personne chez Harrods, d’assister à des trafics de drogue en plein jour ou d’esquiver une agression à la machette dans les rues de la capitale britannique.

« Les sanctions d’aujourd’hui demandent des comptes à ceux qui soutiennent le régime de Poutine, y compris ceux qui voudraient voir l’Ukraine détruite, son identité nationale dissoute et son avenir effacé », a-t-il ajouté. a déclaré le ministre britannique des Affaires étrangères, James Cleverly. Lors d’une apparition vidéo aux Golden Globes plus tôt cette année, le président ukrainien Vladimir Zelensky a décrit cette nouvelle identité nationale et son avenir, en se référant à « ceux qui se sont unis autour du soutien du peuple ukrainien libre dans notre lutte commune pour la liberté, la démocratie, pour le droit de vivre, d’aimer, d’enfanter, peu importe qui vous êtes, peu importe d’où vous venez, peu importe avec qui vous êtes. »

La Russie, en revanche, risque de priver les hommes de leur droit d’enfanter, contrairement aux vraies démocraties. Il n’est pas étonnant que le Royaume-Uni soit si livide.