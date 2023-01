Le Royaume-Uni s’apprête à sévir contre les immigrants illégaux : bloquer l’accès aux banques, les locations de maisons et les permis de conduire

Dans le but de réprimer l’immigration clandestine, le gouvernement britannique bloque l’accès des migrants aux comptes bancaires, aux locations de maisons et à leurs permis de conduire, entre autres services.

Le ministre de l’Immigration du pays, Robert Jenrick, dirige un nouveau groupe de travail pour s’assurer que “seules les personnes éligibles peuvent travailler, recevoir des prestations ou accéder à la fonction publique”, rapporte The Telegraph.

“Nous tenons notre promesse d’augmenter les raids contre les employeurs illégaux : un nouveau groupe de travail sur l’application de la loi garantira que seuls les éligibles peuvent travailler, accéder aux services publics et aux avantages”, a tweeté Jenrick dimanche.

La nouvelle initiative comprendra une augmentation de 50 % des visites d’application de la loi sur l’immigration sur les chantiers de construction, les lave-autos et les entreprises de l’économie à la demande.

Le gouvernement a déjà intensifié les visites de contrôle ces derniers mois. Depuis la mi-décembre, il y a eu plus de 1 150 visites de ce type – une augmentation de 10 % – depuis la mi-décembre, selon Le télégraphe. Cela représente environ 362 arrestations.

Jenrick a fait valoir que les emplois sur le marché noir nuisent aux communautés en “trompant les travailleurs honnêtes, en mettant en danger les personnes vulnérables et en fraudant les deniers publics”, a-t-il déclaré.

“Nos équipes d’application de la loi sur l’immigration travaillent 24 heures sur 24 pour traduire en justice ceux qui violent nos lois. Notre priorité est de réprimer ce crime et de donner aux forces de l’ordre les moyens d’expulser les migrants illégaux”, a-t-il déclaré.

“Avec le soutien de notre nouveau groupe de travail sur l’application de la loi, nous irons plus loin et plus rapidement pour empêcher l’abus de nos lois et de nos frontières et réprimer les individus exploitant la générosité du contribuable britannique.”