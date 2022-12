Le Royaume-Uni s’apprête à perturber les voyages de Noël en raison de grèves aériennes et ferroviaires

LONDRES – Les passagers voyageant vers ou autour du Royaume-Uni pendant la période des vacances sont confrontés à d’importantes perturbations en raison de grèves, le gouvernement exhortant les gens à reconsidérer leurs plans.

Le personnel de l’aéroport travaillant pour la UK Border Force est à cause de la marche du 23 au 26 décembre, puis du 28 décembre au réveillon du Nouvel An.

Cela aura un impact sur les services de l’aéroport le plus fréquenté du Royaume-Uni, Londres Heathrow, ainsi que de Londres Gatwick, Manchester, Birmingham, Cardiff et Glasgow. Le gouvernement est sur le point de faire venir des soldats pour aider au contrôle des passeports et à la dotation en personnel, a-t-il confirmé jeudi, alors qu’entre 2 000 et 3 000 travailleurs prévoient de faire grève.

Suella Braverman, ministre britannique de l’Intérieur, averti il y aurait “des perturbations graves et indéniables”, et a déclaré que les personnes prévoyant de voyager à l’étranger devraient “réfléchir attentivement à leurs plans car ils pourraient bien être touchés”.

Les aéroports concernés devraient voir 10 072 arrivées de vols, totalisant plus de 2 millions de sièges, entre le 23 et le 31 décembre, selon la société d’analyse aéronautique Cirium. Un million d’entre eux sont à Heathrow.