Le Royaume-Uni s’apprête à faire du groupe de mercenaires Wagner une organisation terroriste interdite

Le Royaume-Uni est sur le point de désigner le groupe de mercenaires russes Wagner comme une organisation terroriste interdite, semble-t-il.

Le Times a cité une source gouvernementale disant que la décision était « imminente » et susceptible d’être promulguée dans les semaines après deux mois passés à monter un dossier juridique.

La proscription érigerait en infraction pénale le fait de rejoindre Wagner, d’encourager son soutien, d’afficher son logo en public ou d’assister à ses réunions.

Parmi les autres organisations inscrites sur la liste des interdictions du gouvernement figurent l’État islamique, Al-Qaïda et le groupe néonazi National Action.

Cela survient alors que les travaillistes ont demandé aux ministres de qualifier officiellement le groupe Wagner de groupe terroriste après l’avoir accusé d’avoir commis des « atrocités épouvantables ».

Le groupe Wagner, dirigé par le chef de guerre Yevgeny Prigozhin et composé d’entrepreneurs et de condamnés recrutés, combat aux côtés des forces armées russes dans des régions de l’est de l’Ukraine.

Il a été fortement impliqué dans la ville de Bakhmut, où la bataille la plus longue – et probablement la plus sanglante – de la guerre a eu lieu.

Plus tôt mardi, le président russe Vladimir Poutine a profité du défilé du Jour de la Victoire à Moscou pour accuser l’Occident de déclencher une « vraie guerre » contre le pays avec ses « ambitions indomptées ».

Pendant ce temps, le ministre des Affaires étrangères James Cleverly a déclaré que les alliés internationaux doivent continuer à soutenir l’Ukraine afin de faire respecter le principe selon lequel « les nations puissantes ne peuvent pas envahir leurs voisins en toute impunité ».

S’exprimant lors d’une visite aux États-Unis, M. Cleverly a déclaré: «Les choses sont compliquées, les choses sont compliquées, les choses sont difficiles, les choses vont devenir effrayantes.

« Nous nous attendrons à entendre des mots d’escalade sortir de la bouche de Vladimir Poutine – nous devons être prêts pour cela, nous devons avoir la résolution de continuer à faire ce qu’il faut, malgré ces commentaires. »

Le Parti travailliste a déclaré en février qu’il souhaitait que les ministres suivent l’exemple des États-Unis après que Washington ait désigné Wagner comme une « organisation criminelle transnationale importante ».

Dans une déclaration conjointe, le secrétaire aux Affaires étrangères de l’ombre David Lammy et la secrétaire à l’Intérieur de l’ombre Yvette Cooper ont déclaré : « Le groupe Wagner est responsable des atrocités épouvantables en Ukraine et dans le monde.

« Personne au Royaume-Uni ne devrait être autorisé à appartenir au groupe Wagner, à le soutenir ou à le promouvoir. »

La pression pour que Wagner soit proscrit est intervenue après qu’un département gouvernemental aurait aidé son propriétaire millionnaire, M. Prigozhin, à contourner les sanctions britanniques pour traduire un journaliste britannique en justice en 2021.

Le Trésor a commandé un examen interne de ses processus après qu’il a été signalé que des licences avaient été délivrées pour permettre à des avocats d’aider M. Prigozhin à intenter une action en justice contre un journaliste de Bellingcat au Royaume-Uni alors que l’oligarque russe faisait l’objet de sanctions.

À la suite de l’examen, le ministère a déclaré que le gouvernement s’était engagé à « d’autres modifications ciblées du processus de délivrance des licences de frais juridiques qui protègent le régime de sanctions contre le risque de manipulation et garantissent que les ministres sont responsables de l’OFSI Office of Financial Sanctions Implementation) la prise de décision ».